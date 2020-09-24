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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Пяст
Копенгаген - Пяст: обзор матча 24 сентября 2020
Копенгаген
24.09.2020, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 0
Завершен
Пяст
58'
Й. Винд
90+5'
П. Бьель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Пяст
ГОЛ! 2:0!
П. Бьель
Пас отдал
Зека
90'
+5
89'
Замена
D. Steczyk
️️️️
П. Пажишек
Желтая карточка
Р. Мудражия
85'
83'
Замена
С. Милевски
️️️️
P. Lipski
Замена
Й. Стаге
️️️️
В. Фишер
75'
Замена
М. Оиконому
️️️️
Р. Сигурдссон
68'
62'
Замена
M. Zyro
️️️️
П. Соколовски
ГОЛ! 1:0!
Й. Винд
58'
Замена
Р. Мудражия
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Зека
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
88
Патрик Соколовски
ОП
14
Якуб Голубек
ЦП
20
Петр Пажишек
ЦФ
10
K. Vida
ЦФ
20
P. Lipski
ЦФ
3
Tomasz Jodłowiec
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
ЦФ
15
Martin Konczkowski
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Пяст
22
Себастьян Милевски
ОП
1
Jakub Szmatuła
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
28
Bartosz Rymaniak
ЦФ
14
Tiago Alves
ЦФ
0
M. Zyro
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
4-1-1-4
1
Юнссон
19
Бенгтссон
25
Нельссон
6
Сигурдссон
2
Варела
6
Зека
16
Бьель
19
Винд
10
Вильчек
7
Фишер
8
Фалк-Йенсен
1-1-5
26
Плах
88
Соколовски
14
Голубек
3
15
4
5
2
6
Сигурдссон
6
Оиконому
6
Оиконому
6
Сигурдссон
7
Фишер
6
Стаге
6
Стаге
7
Фишер
8
Фалк-Йенсен
20
Мудражия
20
Мудражия
8
Фалк-Йенсен
20
22
Милевски
22
Милевски
20
88
Соколовски
0
0
88
Соколовски
20
Пажишек
11
11
20
Пажишек
Остались в запасе
Копенгаген
Пяст
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
1
Jakub Szmatuła
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
28
Bartosz Rymaniak
ЦФ
14
Tiago Alves
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Остались в запасе
1
Jakub Szmatuła
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
28
Bartosz Rymaniak
ЦФ
14
Tiago Alves
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Копенгаген - Пяст
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Пяст
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
- : -
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Гурник
1 : 1
18.10.2026
Пяст
Информация о матче
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