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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Копенгаген
Марсель - Копенгаген: обзор матча 25 февраля 2010
Марсель
25.02.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Копенгаген
43'
А. Бен Арфа
61'
Б. Коне
77'
Б. Коне
86'
Аилтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Копенгаген
ГОЛ! 3:1!
Аилтон
Замена
Ш. Оздоган
️️️️
Д. Н'Дойе
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
А. Бен Арфа
ГОЛ! 3:0!
Б. Коне
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
С. Сантин
Замена
Г. Хайнце
️️️️
С. Диавара
Замена
П. М'Боу
️️️️
Б. Шейру
Замена
Аилтон
️️️️
Й. Гронкьяер
ГОЛ! 2:0!
Б. Коне
ГОЛ! 1:0!
А. Бен Арфа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
14
Бакари Коне
ЦФ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
10
Йеспер Гронкьяер
ЛП
4
Хьялте Норрегаард
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
70
Сезар Сантин
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
21
Папе М'Боу
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Копенгаген
1
Йеспер Кристиансен
ВР
26
Петер Ларссон
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
28
Шабан Оздоган
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Манданда
0
Тайво
20
Диавара
4
Хилтон
21
Боннар
77
Каборе
8
Шейру
7
Абриэль
8
Бен Арфа
23
Морьентес
14
Коне
3-5-2
1
Виланд
25
Занка
15
Антонссон
17
Вендт
10
Вингаард
4
Норрегаард
13
Хатчинсон
6
Квист
10
Гронкьяер
70
Сантин
14
Н'Дойе
8
Шейру
21
М'Боу
21
М'Боу
8
Шейру
20
Диавара
5
Хайнце
5
Хайнце
20
Диавара
8
Бен Арфа
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
8
Бен Арфа
14
Н'Дойе
28
Оздоган
28
Оздоган
14
Н'Дойе
70
Сантин
31
Кристенсен
31
Кристенсен
70
Сантин
10
Гронкьяер
9
Аилтон
9
Аилтон
10
Гронкьяер
Остались в запасе
Марсель
Копенгаген
16
Элинтон Андраде
ВР
27
Лучо Гонсалес
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
26
Петер Ларссон
ЦЗ
1
Йеспер Кристиансен
ВР
27
Томас Делэни
ОП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
27
Лучо Гонсалес
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
26
Петер Ларссон
ЦЗ
1
Йеспер Кристиансен
ВР
27
Томас Делэни
ОП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Марсель - Копенгаген
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Велодром
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