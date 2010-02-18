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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Марсель
Копенгаген - Марсель: обзор матча 18 февраля 2010
Копенгаген
18.02.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 3
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Марсель
80'
Й. Гронкьяер (П)
72'
М. Ньянг
84'
А. Бен Арфа
90'
Ш. Каборе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Марсель
ГОЛ! 1:3!
Ш. Каборе
ГОЛ! 1:2!
А. Бен Арфа
Желтая карточка
С. Мбиа
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Б. Коне
Замена
П. Ларссон
️️️️
Д. Н'Дойе
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Гронкьяер
Желтая карточка
М. Ньянг
Замена
С. Сантин
️️️️
Х. Норрегаард
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Б. Шейру
ГОЛ! 0:1!
М. Ньянг
Желтая карточка
Х. Норрегаард
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
С. Диавара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
10
Йеспер Гронкьяер
ЛП
10
Мартин Вингаард
ЛП
4
Хьялте Норрегаард
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Бакари Коне
ЦФ
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Копенгаген
1
Йеспер Кристиансен
ВР
26
Петер Ларссон
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
28
Шабан Оздоган
ЦФ
70
Сезар Сантин
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
21
Папе М'Боу
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
4-5-1
1
Виланд
17
Вендт
25
Занка
15
Антонссон
3
Поспех
10
Вингаард
4
Норрегаард
13
Хатчинсон
6
Квист
10
Гронкьяер
14
Н'Дойе
3-4-1-2
30
Манданда
21
Боннар
20
Диавара
0
Тайво
8
Шейру
27
Гонсалес
25
Мбиа
22
Сиссе
28
Вальбуэна
76
Ньянг
14
Коне
14
Н'Дойе
26
Ларссон
26
Ларссон
14
Н'Дойе
4
Норрегаард
70
Сантин
70
Сантин
4
Норрегаард
14
Коне
77
Каборе
77
Каборе
14
Коне
28
Вальбуэна
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
28
Вальбуэна
8
Шейру
7
Абриэль
7
Абриэль
8
Шейру
Остались в запасе
Копенгаген
Марсель
28
Шабан Оздоган
ЦФ
1
Йеспер Кристиансен
ВР
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
21
Папе М'Боу
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
28
Шабан Оздоган
ЦФ
1
Йеспер Кристиансен
ВР
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
Остались в запасе
21
Папе М'Боу
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Копенгаген - Марсель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Паркен
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