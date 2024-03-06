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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Копенгаген
Манчестер Сити - Копенгаген: обзор матча 06 марта 2024
Манчестер Сити
06.03.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Копенгаген
5'
М. Аканджи
9'
Х. Альварес
45+3'
Э. Холанд
29'
М. Эльюнусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Копенгаген
90'
Желтая карточка
М. Маттссон
Замена
Д. Райт
️️️️
Э. Холанд
88'
84'
Желтая карточка
А. Корнелиус
78'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
Э. Йелерт
Замена
М. Хэмилтон
️️️️
М. Нуньес
74'
68'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
О. Стейнн Оскарссон
68'
Замена
О. Хойлунд
️️️️
В. Клем
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Р. Диаш
68'
58'
Замена
Р. Барджи
️️️️
Э. Ахури
Замена
С. Гомес
️️️️
Родри
46'
ГОЛ! 3:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Родри
45'
+3
29'
ГОЛ! 2:1!
М. Эльюнусси
Пас отдал
О. Стейнн Оскарссон
ГОЛ! 2:0!
Х. Альварес
9'
ГОЛ! 1:0!
М. Аканджи
Пас отдал
Х. Альварес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
(К)
ЦЗ
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Копенгаген
25
Камил Грабара
(К)
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
99
Элиас Ахури
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Махамаду Сусохо
ОП
16
Джейкоб Райт
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
17
Мика Хэмилтон
АП
Копенгаген
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Эдерсон
3
Диаш
95
Аканджи
24
Гвардиол
82
Льюис
16
Родри
8
Ковачич
27
Нуньес
14
Бобб
19
Альварес
9
Холанд
3-3-3-1
25
Грабара
2
Анкерсен
3
Вавро
26
Маккена
4
Дикс
36
Клем
12
Йелерт
99
Ахури
8
Фрохольдт
10
Эльюнусси
9
Оскарссон
16
Родри
17
Гомес
17
Гомес
16
Родри
3
Диаш
6
Стоунз
6
Стоунз
3
Диаш
9
Холанд
16
Райт
16
Райт
9
Холанд
27
Нуньес
17
Хэмилтон
17
Хэмилтон
27
Нуньес
12
Йелерт
24
Мелинг
24
Мелинг
12
Йелерт
36
Клем
6
Хойлунд
6
Хойлунд
36
Клем
99
Ахури
19
Барджи
19
Барджи
99
Ахури
9
Оскарссон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
9
Оскарссон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Копенгаген
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
Остались в запасе
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Манчестер Сити - Копенгаген
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
5
9
Офсайды
1
4
Количество передач
818
359
Сейвы
1
0
Точность передач %
92
88
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.26
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Эспен Эскас
Стадион:
Этихад Стэдиум
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