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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Манчестер Сити
Копенгаген - Манчестер Сити: обзор матча 13 февраля 2024
Копенгаген
13.02.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 3
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
34'
М. Маттссон
10'
К. Де Брюйне
45+1'
Б. Силва
90+2'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Манчестер Сити
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Ф. Фоден
Пас отдал
К. Де Брюйне
Замена
Д. Ларссон
️️️️
М. Маттссон
81'
Замена
К. Серенсен
️️️️
Э. Ахури
81'
78'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Б. Силва
Желтая карточка
К. Дикс
74'
Желтая карточка
Р. Фалк-Йенсен
71'
Замена
О. Хойлунд
️️️️
Д. Гонсалвеш
70'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
В. Классон
55'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Б. Силва
Пас отдал
К. Де Брюйне
ГОЛ! 1:1!
М. Маттссон
34'
21'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Д. Грилиш
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Ф. Фоден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Виктор Классон
(К)
ЛВ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
99
Элиас Ахури
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
16
Джейкоб Райт
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-3-3
25
Грабара
4
Дикс
26
Маккена
3
Вавро
12
Йелерт
7
Классон
10
Эльюнусси
99
Ахури
8
Фалк-Йенсен
8
Маттссон
7
Гонсалвеш
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
3
Диаш
15
Аке
6
Стоунз
16
Родри
47
Фоден
26
Де Брюйне
10
Грилиш
9
Холанд
20
Силва
99
Ахури
3
Серенсен
3
Серенсен
99
Ахури
7
Гонсалвеш
6
Хойлунд
6
Хойлунд
7
Гонсалвеш
7
Классон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
7
Классон
8
Маттссон
17
Ларссон
17
Ларссон
8
Маттссон
20
Силва
27
Нуньес
27
Нуньес
20
Силва
10
Грилиш
11
Доку
11
Доку
10
Грилиш
Остались в запасе
Копенгаген
Манчестер Сити
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
16
Джейкоб Райт
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
16
Джейкоб Райт
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Копенгаген - Манчестер Сити
2
Всего ударов по воротам
4
27
Удары в створ
1
13
Владение мячом %
21
79
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
3
Офсайды
0
1
Количество передач
211
829
Сейвы
9
0
Точность передач %
68
92
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
3
17
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
0.28
2.97
Матчи команд
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Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Паркен
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