Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гетеборг - Копенгаген
Гетеборг - Копенгаген: обзор матча 17 сентября 2020
Гетеборг
17.09.2020, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Копенгаген
83'
Р. Мудражия
85'
Й. Винд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гетеборг - Копенгаген
Замена
H. Aiesh
️️️️
А. Джаллоу
87'
85'
ГОЛ! 0:2!
Й. Винд
Пас отдал
Р. Мудражия
83'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мудражия
Пас отдал
Й. Винд
78'
Замена
Р. Мудражия
️️️️
А. Бьелланд
78'
Замена
П. Бьель
️️️️
Й. Стаге
78'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
В. Фишер
Замена
Э. Хольм
️️️️
Я. Калли
69'
68'
Желтая карточка
Р. Фалк-Йенсен
Замена
S. Abraham
️️️️
A. Farnerud
64'
40'
Желтая карточка
Зека
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гетеборг
99
Яннис Анестис
ВР
2
Яхья Калли
ЛЗ
4
Mattias Bjarsmyr
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
17
Александр Джаллоу
ПЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
22
Tobias Sana
ЦФ
15
Jakob Johansson
ЦФ
86
Pontus Wernbloom
ЦФ
17
Alexander Farnerud
ЦФ
Главный тренер
Йорген Леннартссон
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Гетеборг
3
Эмиль Хольм
ПЗ
16
Sargon Abraham
ЦФ
13
Tom Amos
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
8
Hosam Aiesh
ЦФ
10
Patrik Karlsson Lagemyr
ЦФ
29
Christian Kouakou
ЦФ
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
20
Роберт Мудражия
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
4-1-1-4
99
Анестис
2
Калли
4
26
Калисир
17
Джаллоу
80
Юсуф
3
Эрлингмарк
22
17
86
15
4-2-4
1
Юнссон
2
Варела
6
Бьелланд
25
Нельссон
19
Бенгтссон
6
Стаге
6
Зека
8
Фалк-Йенсен
7
Фишер
10
Вильчек
19
Винд
17
16
16
17
2
Калли
3
Хольм
3
Хольм
2
Калли
17
Джаллоу
8
8
17
Джаллоу
6
Стаге
16
Бьель
16
Бьель
6
Стаге
6
Бьелланд
20
Мудражия
20
Мудражия
6
Бьелланд
7
Фишер
29
Кауфманн
29
Кауфманн
7
Фишер
Остались в запасе
Гетеборг
Копенгаген
13
Tom Amos
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
10
Patrik Karlsson Lagemyr
ЦФ
29
Christian Kouakou
ЦФ
Главный тренер
Йорген Леннартссон
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
13
Tom Amos
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
10
Patrik Karlsson Lagemyr
ЦФ
29
Christian Kouakou
ЦФ
Остались в запасе
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
Главный тренер
Йорген Леннартссон
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Гетеборг - Копенгаген
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Гамла Уллеви
Новости команд
Все
Гетеборг
Копенгаген
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Гент» – «Гетеборг»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Гетеборг» – «Гент»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Левадия» – «Гетеборг»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Мальме» на глазах Холанда стал чемпионом Швеции в 4-й раз за 5 лет
2024.10.29 14:36
1
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
2023.11.08 18:13
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+