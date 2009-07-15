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FONBET Кубок России 2026/2027
Челябинск - Крылья Советов
Челябинск - Крылья Советов: обзор матча 15 июля 2009
Челябинск
15.07.2009, среда, 16:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
22'
К. Низовцев
26'
В. Сергиенко
49'
Е. Савин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челябинск - Крылья Советов
Замена
Р. Разделкин
️️️️
Леилтон
Замена
️️️️
Н. Сергиенко
ГОЛ! 2:1!
Е. Савин
Замена
Н. Жданкин
️️️️
Ю. Евлампьев
ГОЛ! 2:0!
В. Сергиенко
ГОЛ! 1:0!
К. Низовцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
16
Сергей Глазков
ВР
3
Олег Конюхов
ЦЗ
2
Сергей Терехин
ЦЗ
14
Вадим Сергиенко
ЦЗ
65
Владимир Иванов
ЦЗ
6
Игорь Лебедев
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
14
Андрей Подолянчик
ЦП
0
Юрий Евлампьев
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
17
Владимир Морозов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
0
О Бом Сок
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Челябинск
0
Максим Герасин
ВР
15
Александр Леоненков
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
27
Николай Сергиенко
ЦП
7
Денис Замятин
ПВ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
2
Владимир Друковский
ЦЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
10
Роман Разделкин
ЦП
0
Дмитрий Подрезов
ЦП
12
Евгений Попков
ЦП
39
Алексей Попов
ЦФ
3-2-4-1
16
Глазков
14
Сергиенко
65
Иванов
6
Лебедев
2
Терехин
3
Конюхов
27
Игнатьев
0
Евлампьев
8
Низовцев
14
Подолянчик
17
Морозов
3-2-3-1
98
Будаков
20
Игнатьев
0
Таранов
6
Шустиков
0
О Бом Сок
3
Леилтон
20
Аджинджал
55
Кулик
7
Песегов
99
Савин
27
Сергиенко
27
Сергиенко
0
Евлампьев
25
Жданкин
25
Жданкин
0
Евлампьев
3
Леилтон
10
Разделкин
10
Разделкин
3
Леилтон
Остались в запасе
Челябинск
Крылья Советов
0
Максим Герасин
ВР
15
Александр Леоненков
ЦЗ
7
Денис Замятин
ПВ
Главный тренер
Константин Галкин
0
Дмитрий Подрезов
ЦП
2
Владимир Друковский
ЦЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
12
Евгений Попков
ЦП
39
Алексей Попов
ЦФ
1
Давид Юрченко
ВР
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
0
Максим Герасин
ВР
15
Александр Леоненков
ЦЗ
7
Денис Замятин
ПВ
Остались в запасе
0
Дмитрий Подрезов
ЦП
2
Владимир Друковский
ЦЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
12
Евгений Попков
ЦП
39
Алексей Попов
ЦФ
1
Давид Юрченко
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Челябинск - Крылья Советов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
- : -
14.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак К
1 : 0
13.10.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
С. Хральцов (Москва)
А. Лунев (Новосибирск)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
Центральный
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