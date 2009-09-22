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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - КАМАЗ
Анжи - КАМАЗ: обзор матча 22 сентября 2009
Анжи
22.09.2009, вторник, 15:30
Россия. Первый дивизион, 32 тур
1 : 1
Завершен
КАМАЗ
68'
Р. Тагирбеков
90+2'
А. Гудукин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - КАМАЗ
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Гудукин
Замена
️️️️
А. Перов
Замена
️️️️
С. Гогниев
Замена
️️️️
Г. Ходжава
Замена
️️️️
Н. Жосан
Желтая карточка
А. Гудукин
ГОЛ! 1:0!
Р. Тагирбеков
Замена
️️️️
Р. Славнов
Замена
️️️️
А. Кобялко
Вторая желтая
И. Тодорович
Желтая карточка
И. Тодорович
Замена
️️️️
С. Иашвили
Желтая карточка
А. Козлов
Желтая карточка
Г. Ходжава
11'
Желтая карточка
А. Кренделев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
20
Эдик Саджая
ЦЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
28
Гоча Ходжава
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
0
Сандро Иашвили
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
33
Андрей Перов
ЦП
19
Иван Тодорович
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
4-1-3-2
31
Абаев
20
Саджая
88
Наваловский
13
Тагирбеков
11
Аладашвили
88
Бакаев
23
Жосан
28
Ходжава
6
Цораев
20
Марцваладзе
0
Иашвили
4-4-2
16
Яшин
34
Козлов
44
Рыков
75
Ложкин
4
Гудукин
4
Славнов
19
Тодорович
33
Кренделев
33
Перов
22
Кобялко
2
Гогниев
Остались в запасе
Анжи
КАМАЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Анжи - КАМАЗ
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Куница
(Краснодар)
Стадион:
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