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Металлург-Кузбасс - Амкар-Пермь
Новокузнецк - Амкар-Пермь: обзор матча 17 июля 2011
Новокузнецк
17.07.2011, воскресенье, 15:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
35'
А. Коломейцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Новокузнецк - Амкар-Пермь
Замена
И. Михалев
️️️️
Р. Джалович
Желтая карточка
П. Самойлов
Замена
В. Гришин
️️️️
А. Секретов
Замена
С. Волков
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
И. Шпаков
️️️️
Э. Учуров
ГОЛ! 0:1!
А. Коломейцев
Замена
А. Пучков
️️️️
Р. Ткачук
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
31
Тимур Багаутдинов
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
4
Денис Шевелев
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
12
Андрей Волгин
ЦП
8
Эдуард Учуров
ЦП
7
Андрей Клименко
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
14
Александр Голубев
ЦФ
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
24
Виталий Федорив
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
10
Андрей Секретов
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Радомир Джалович
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Новокузнецк
30
Алексей Пучков
ЦЗ
15
Иван Шпаков
ЦФ
Амкар-Пермь
28
Виталий Гришин
ЛП
39
Илья Михалев
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
4-5-1
31
Багаутдинов
67
Ткачук
4
Шевелев
3
Смирнов
5
Самойлов
8
Учуров
7
Клименко
0
Емельянов
9
Авсюк
12
Волгин
14
Голубев
3-2-3-1-1
33
Хомутовский
3
Мияилович
79
Черенчиков
21
Белоруков
14
Сираков
24
Федорив
15
Мийич
18
Коломейцев
10
Секретов
18
Бурмистров
11
Джалович
67
Ткачук
30
Пучков
30
Пучков
67
Ткачук
8
Учуров
15
Шпаков
15
Шпаков
8
Учуров
10
Секретов
28
Гришин
28
Гришин
10
Секретов
11
Джалович
39
Михалев
39
Михалев
11
Джалович
18
Бурмистров
1
Волков
1
Волков
18
Бурмистров
Остались в запасе
Новокузнецк
Амкар-Пермь
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Новокузнецк - Амкар-Пермь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
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Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Олег Веселовский (Москва)
Арам Петросян (Бронницы)
Делегат:
Виктор Башкиров (Московская область)
Стадион:
Металлург
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