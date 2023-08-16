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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Флора - Фарул
Флора - Фарул: обзор матча 16 августа 2023
Флора
16.08.2023, среда, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Фарул
3'
R.
18'
К. Будеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флора - Фарул
Замена
T. Pajo
️️️️
С. Зенев
73'
70'
Замена
Д. Кейруш
️️️️
Д. Неделку
58'
Желтая карточка
I. Larie
Замена
N. Mihhailov
️️️️
Д. Кураксин
55'
Замена
М. Лиландер
️️️️
К. Калласте
55'
50'
Замена
F. Vianna
️️️️
Д. Кики
46'
Замена
К. Боли
️️️️
М. Попеску
46'
Замена
C. Grameni
️️️️
Т. Балуцэ
46'
Замена
I. Vina
️️️️
A. Mazilu
18'
ГОЛ! 0:2!
К. Будеску
3'
ГОЛ! 0:1!
R.
Пас отдал
Т. Балуцэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флора
2
Мартен Кууск
ЦЗ
43
Марккус Сеппик
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
7
Данил Кураксин
ЛВ
14
Константин Васильев
ЦП
10
Мартин Миллер
ЦП
9
Рауно Аллику
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
17
Ionuț Larie
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
14
Драгош Неделку
ЦП
18
Andrei Artean
ЦП
26
Adrian Mazilu
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
10
Константин Будеску
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Флора
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
23
Михаил Колобов
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
6
Robert Veering
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
13
Nikita Mihhailov
ЦП
77
Kristen Lapa
ЦФ
30
Tristan Pajo
ЦФ
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
34
Ştefan Muşat
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
3
Fábio Vianna
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
8
Constantin Grameni
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
8
I. Vina
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
4-2-1-4
2
Кууск
43
Сеппик
25
Калласте
26
Хуссар
14
Васильев
10
Миллер
7
Кураксин
9
Аллику
33
20
Зенев
8
Оямаа
4-1-2-3
16
Айоани
22
17
17
Попеску
25
Кики
8
Балуцэ
14
Неделку
18
10
Будеску
9
26
25
Калласте
2
Лиландер
2
Лиландер
25
Калласте
7
Кураксин
13
13
7
Кураксин
20
Зенев
30
30
20
Зенев
14
Неделку
5
Кейруш
5
Кейруш
14
Неделку
25
Кики
3
3
25
Кики
17
Попеску
39
Боли
39
Боли
17
Попеску
8
Балуцэ
8
8
8
Балуцэ
26
8
8
26
Остались в запасе
Флора
Фарул
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
23
Михаил Колобов
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
6
Robert Veering
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
77
Kristen Lapa
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
34
Ştefan Muşat
ВР
23
Darius Grosu
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
14
Николаэ Кырнац
ЦП
77
Luca Andronache
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
23
Михаил Колобов
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
6
Robert Veering
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
77
Kristen Lapa
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
34
Ştefan Muşat
ВР
23
Darius Grosu
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
14
Николаэ Кырнац
ЦП
77
Luca Andronache
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча Флора - Фарул
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
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