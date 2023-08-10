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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фарул - Флора
Фарул - Флора: обзор матча 10 августа 2023
Фарул
10.08.2023, четверг, 20:30
Лига конференций, 3 раунд
3 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Флора
48'
Д. Алибек
80'
К. Будеску
90+5'
Д. Кейруш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фарул - Флора
ГОЛ! 3:0!
Д. Кейруш
Пас отдал
Д. Алибек
90'
+5
Замена
К. Боли
️️️️
A. Artean
88'
Замена
Д. Кейруш
️️️️
К. Будеску
88'
ГОЛ! 2:0!
К. Будеску
80'
Замена
C. Grameni
️️️️
Д. Неделку
76'
Замена
R.
️️️️
A. Mazilu
73'
Замена
D. Sirbu
️️️️
A. Borza
73'
72'
Замена
T. Pajo
️️️️
N. Mihhailov
72'
Замена
Д. Кураксин
️️️️
Х. Оямаа
Желтая карточка
Д. Кики
65'
52'
Желтая карточка
Х. Оямаа
ГОЛ! 1:0!
Д. Алибек
Пас отдал
К. Будеску
48'
15'
Желтая карточка
М. Лукка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
17
Ionuț Larie
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
14
Драгош Неделку
ЦП
18
Andrei Artean
ЦП
26
Adrian Mazilu
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
10
Константин Будеску
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Флора
2
Мартен Кууск
ЦЗ
43
Марккус Сеппик
ЦЗ
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
13
Nikita Mihhailov
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
10
Мартин Миллер
ЦП
33
Evert Grünvald
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
9
Рауно Аллику
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
8
Constantin Grameni
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
12
Enes Sali
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
Флора
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
99
Kaur Kivila
ВР
3
Марко Липп
ЦЗ
23
Михаил Колобов
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
6
Robert Veering
ЦЗ
7
Данил Кураксин
ЛВ
14
Тони Варьюнд
ЦФ
77
Kristen Lapa
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
30
Tristan Pajo
ЦФ
4-1-2-3
16
Айоани
25
Кики
17
Попеску
24
17
8
Балуцэ
14
Неделку
18
10
Будеску
7
Алибек
26
3-2-3-3
43
Сеппик
2
Лиландер
4
Лукка
26
Хуссар
2
Кууск
13
14
Васильев
10
Миллер
9
Аллику
8
Оямаа
33
10
Будеску
5
Кейруш
5
Кейруш
10
Будеску
18
39
Боли
39
Боли
18
24
22
22
24
14
Неделку
8
8
14
Неделку
26
9
9
26
8
Оямаа
7
Кураксин
7
Кураксин
8
Оямаа
13
30
30
13
Остались в запасе
Фарул
Флора
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
94
Damien Dussaut
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
12
Enes Sali
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
99
Kaur Kivila
ВР
3
Марко Липп
ЦЗ
23
Михаил Колобов
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
6
Robert Veering
ЦЗ
14
Тони Варьюнд
ЦФ
77
Kristen Lapa
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
94
Damien Dussaut
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
12
Enes Sali
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
Остались в запасе
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
99
Kaur Kivila
ВР
3
Марко Липп
ЦЗ
23
Михаил Колобов
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
6
Robert Veering
ЦЗ
14
Тони Варьюнд
ЦФ
77
Kristen Lapa
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Юрген Хенн
Статистика матча Фарул - Флора
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
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