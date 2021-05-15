Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Тондела
Фаренсе - Тондела: обзор матча 15 мая 2021
Фаренсе
15.05.2021, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 33 тур
1 : 0
Завершен
Тондела
78'
Р. Галд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фаренсе - Тондела
Желтая карточка
B.
90'
+9
Желтая карточка
Ф. Абнер
90'
+7
90'
+3
Замена
Х. Грау
️️️️
Р. Олабе
Замена
A.
️️️️
M. Queta
86'
82'
Замена
R. Barbosa
️️️️
J. Jaquite
82'
Замена
С. Анне
️️️️
П. Аугусто
80'
Красная карточка
С. Агра
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Галд
78'
77'
Желтая карточка
С. Агра
66'
Желтая карточка
Р. Олабе
Желтая карточка
M. Queta
64'
59'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
T. Strkalj
Замена
Ф. Исидоро
️️️️
А. Удрхири
52'
Замена
К. Фалькао
️️️️
C. Martins
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
22
Beto
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
47
Джонатан Лукка
ЦП
25
Райан Галд
АП
40
Eduardo Mancha
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Bebeto
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Фаренсе
33
Рикардо Велью
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
13
Бура
ОП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
41
Cássio Scheid
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
77
Alvarinho
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
11
Сулейман Анне
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
2-2-1-1-4
22
12
15
Тавареш
30
Абнер
6
Удрхири
47
Лукка
25
Галд
40
7
10
9
4-4-2
30
Ниасс
20
Феррейра
34
23
2
8
Педру
28
Аугусто
5
16
Олабе
19
7
Агра
6
Удрхири
14
Исидоро
14
Исидоро
6
Удрхири
10
77
77
10
12
29
Фалькао
29
Фалькао
12
28
Аугусто
11
Анне
11
Анне
28
Аугусто
16
Олабе
16
Грау
16
Грау
16
Олабе
5
10
10
5
19
9
Гонсалес
9
Гонсалес
19
Остались в запасе
Фаренсе
Тондела
33
Рикардо Велью
ВР
13
Бура
ОП
41
Cássio Scheid
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
78
Alex Pinto
ЦЗ
21
Enzo Martínez
ЦФ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
18
Тельмо Арканджо
РФ
88
Pedro Trigueira
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
Остались в запасе
33
Рикардо Велью
ВР
13
Бура
ОП
41
Cássio Scheid
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
78
Alex Pinto
ЦЗ
Остались в запасе
21
Enzo Martínez
ЦФ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
18
Тельмо Арканджо
РФ
88
Pedro Trigueira
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
Статистика матча Фаренсе - Тондела
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сан-Луиш
Новости команд
Все
Фаренсе
Тондела
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Махачкалинское «Динамо» купило нападающего сборной Анголы
2025.09.11 17:17
1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
2025.07.31 13:13
«Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков
2020.06.05 19:24
7
Примейра. «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» и догнала лидирующий «Порту»
2020.06.04 23:25
1
Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта»
2020.04.21 21:35
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+