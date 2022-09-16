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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Факел (мол)
Кубань (мол) - Факел (мол): обзор матча 16 сентября 2022
Кубань (мол)
16.09.2022, пятница, 16:30
Россия. МФЛ, 11 тур
0 : 1
Завершен
Факел (мол)
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Статистика матча Кубань (мол) - Факел (мол)
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Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Родина (мол)
5 : 1
16.10.2026
Факел (мол)
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Кубань (мол)
Факел (мол)
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
Только один игрок «Спартака» дебютировал в более раннем возрасте, чем Полех
22 марта
1
Генич – о кандидате на пост главного тренера «Факела»: «Выстрел себе в ногу»
2025.04.02 08:34
4
Экс-спартаковец не возглавит «Факел»
2025.03.31 17:33
1
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
Только один игрок «Спартака» дебютировал в более раннем возрасте, чем Полех
22 марта
1
Генич – о кандидате на пост главного тренера «Факела»: «Выстрел себе в ногу»
2025.04.02 08:34
4
Экс-спартаковец не возглавит «Факел»
2025.03.31 17:33
1
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