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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Шеффилд Юнайтед
Эвертон - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 11 мая 2024
Эвертон
11.05.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
31'
А. Дукуре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Шеффилд Юнайтед
Замена
Л. Уоррингтон
️️️️
А. Гомеш
90'
+3
81'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
К. Арчер
Замена
Ю. Шермити
️️️️
Д. Калверт-Льюин
79'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Д. Макнил
69'
Замена
Л. Доббин
️️️️
А. Дукуре
69'
63'
Замена
S. Curtis
️️️️
О. Арбластер
55'
Замена
А. Слимане
️️️️
А. Брукс
55'
Замена
М. Лоу
️️️️
Я. Ларуки
54'
Желтая карточка
О. Арбластер
36'
Желтая карточка
Д. Робинсон
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Дукуре
Пас отдал
Д. Калверт-Льюин
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
(К)
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
(К)
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Андре Брукс
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
5
Винисиус Соуза
ОП
4
Олли Арбластер
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
23
Бету
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
13
Иво Грбич
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
37
Dovydas Sasnauskas
ЦЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Райан Брюстер
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
15
Янг
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
23
Коулмен
37
Гарнер
5
Гуйе
24
Онана
6
Дукуре
11
Макнил
9
Калверт-Льюин
4-2-1-2-1
25
Фодеринхэм
2
Богль
14
Робинсон
6
Трасти
76
Ларуки
38
Хамер
5
Соуза
4
Арбластер
22
Бреретон
11
Брукс
9
Арчер
Гомеш
25
Уоррингтон
25
Уоррингтон
Гомеш
11
Макнил
20
Гомеш
20
Гомеш
11
Макнил
6
Дукуре
11
Доббин
11
Доббин
6
Дукуре
9
Калверт-Льюин
9
Шермити
9
Шермити
9
Калверт-Льюин
76
Ларуки
3
Лоу
3
Лоу
76
Ларуки
4
Арбластер
29
29
4
Арбластер
11
Брукс
20
Слимане
20
Слимане
11
Брукс
9
Арчер
10
Брюстер
10
Брюстер
9
Арчер
Остались в запасе
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
13
Иво Грбич
ВР
37
Dovydas Sasnauskas
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
23
Бету
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
37
Dovydas Sasnauskas
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Эвертон - Шеффилд Юнайтед
1
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
6
11
Офсайды
3
0
Количество передач
498
363
Сейвы
1
6
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.64
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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