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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лутон Таун - Эвертон
Лутон Таун - Эвертон: обзор матча 03 мая 2024
Лутон Таун
03.05.2024, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
31'
Э. Адебайо
24'
Д. Калверт-Льюин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Эвертон
90'
+3
Желтая карточка
А. Гомеш
Замена
Л. Берри
️️️️
Т. Чон
87'
80'
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Э. Адебайо
80'
80'
Замена
Ю. Шермити
️️️️
И. Гуйе
Замена
К. Вудроу
️️️️
Ф. Оньединма
70'
67'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Э. Янг
55'
Замена
А. Онана
️️️️
Д. Гарнер
54'
Замена
А. Гомеш
️️️️
А. Дукуре
52'
Желтая карточка
И. Гуйе
Желтая карточка
Т. Чон
43'
ГОЛ! 1:1!
Э. Адебайо
Пас отдал
А. Локонга
31'
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Калверт-Льюин
9'
Желтая карточка
Д. Гарнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
19
Тахит Чон
ПВ
9
Карлтон Моррис
(К)
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
18
Джордан Кларк
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
23
Бету
ЦФ
3-3-2-2
1
Камински
32
Бурк
15
Менжи
4
Ошо
6
Локонга
6
Баркли
44
Оньединма
45
Даути
19
Чон
45
Адебайо
9
Моррис
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
4
Годфри
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
Янг
5
Гуйе
37
Гарнер
6
Дукуре
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
19
Чон
8
Берри
8
Берри
19
Чон
45
Адебайо
25
Таунсенд
25
Таунсенд
45
Адебайо
44
Оньединма
12
Вудроу
12
Вудроу
44
Оньединма
15
Янг
23
Коулмен
23
Коулмен
15
Янг
37
Гарнер
24
Онана
24
Онана
37
Гарнер
6
Дукуре
20
Гомеш
20
Гомеш
6
Дукуре
5
Гуйе
9
Шермити
9
Шермити
5
Гуйе
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Лутон Таун
Эвертон
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Лутон Таун - Эвертон
1
3
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
14
12
Количество передач
409
415
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.96
1.43
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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