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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Славия С - Этыр
Славия С - Этыр: обзор матча 06 ноября 2023
Славия С
06.11.2023, понедельник, 16:30
Болгария. Первая лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Этыр
18'
T. Tasev (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия С - Этыр
Замена
V. Jelenkovic
️️️️
E. Dost
90'
+3
Замена
E. Martinov
️️️️
K. Stoyanov
90'
+3
89'
Желтая карточка
В. Найденов
Замена
R. Iliev Raychev
️️️️
T. Tasev
88'
82'
Замена
J. Betegon
️️️️
K. Stoyanov
58'
Замена
M. Toshev
️️️️
L. Knežević
Замена
И. Минчев
️️️️
V. Nikolov
55'
Желтая карточка
Э. Томбак
52'
Желтая карточка
T. Tasev
47'
46'
Замена
В. Найденов
️️️️
N. Yankov
Желтая карточка
V. Genev
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
T. Tasev
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия С
92
Светослав Вуцов
ВР
50
Эртан Томбак
ЦЗ
3
Martin Georgiev
ЦЗ
4
Viktor Genev
ЦЗ
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
5
Erol Dost
ЦП
33
Галин Иванов
ЦП
77
E. Stoev
ЦФ
88
Toni Tasev
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Этыр
99
Martin Velichkov
ВР
4
Luis Cordova
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
8
Martin Moran
ЦП
28
Nikolay Yankov
ЦП
2
Valeri Hristov
ЦП
10
Lovre Knežević
ЦП
14
I. Dimitrov
ЦФ
25
Krum Stoyanov
ЦФ
Славия С
21
Nikolay Krastev
ВР
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
119
Chung Nguyen Do
ЦП
73
Иван Минчев
ЦП
27
Сибири Кейта
ЦП
27
Emil Martinov
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
35
Martin Sorakov
ЦФ
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
Этыр
1
Angel Martinov
ВР
5
Rosen Varbishki
ЦЗ
97
Владислав Найденов
ЛВ
32
Oussama Alou
ЦП
17
Atanas Atanasov
ЦП
23
Moses Enokela Candidus
ЦП
26
Dimitar Kolev
ЦП
13
Javier Betegon
ЦФ
9
M. Toshev
ЦФ
3-2-2-3
92
Вуцов
4
37
71
3
50
Томбак
5
33
Иванов
10
88
77
4-4-2
99
77
4
26
4
28
2
10
8
25
14
5
4
4
5
10
73
Минчев
73
Минчев
10
71
27
27
71
88
7
7
88
28
97
Найденов
97
Найденов
28
25
13
13
25
10
9
9
10
Остались в запасе
Славия С
Этыр
21
Nikolay Krastev
ВР
119
Chung Nguyen Do
ЦП
27
Сибири Кейта
ЦП
7
Денислав Александров
ЦФ
35
Martin Sorakov
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
1
Angel Martinov
ВР
5
Rosen Varbishki
ЦЗ
32
Oussama Alou
ЦП
17
Atanas Atanasov
ЦП
23
Moses Enokela Candidus
ЦП
26
Dimitar Kolev
ЦП
Остались в запасе
21
Nikolay Krastev
ВР
119
Chung Nguyen Do
ЦП
27
Сибири Кейта
ЦП
7
Денислав Александров
ЦФ
35
Martin Sorakov
ЦФ
Остались в запасе
1
Angel Martinov
ВР
5
Rosen Varbishki
ЦЗ
32
Oussama Alou
ЦП
17
Atanas Atanasov
ЦП
23
Moses Enokela Candidus
ЦП
26
Dimitar Kolev
ЦП
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Статистика матча Славия С - Этыр
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
Этыр
Информация о матче
Главный судья:
Stanimir Trenchev, Bulgaria
Стадион:
Aleksandar Shalamanov Stadium, Sofia
Новости команд
Все
Славия С
Этыр
Российский футболист перешел в болгарский клуб
2025.02.18 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
2021.09.04 10:23
7
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
2020.09.19 11:17
1
Димитрова привел за собой из «Славии» Тарханов
2017.05.02 06:10
Российский футболист перешел в болгарский клуб
2025.02.18 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
2021.09.04 10:23
7
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
2020.09.19 11:17
1
Димитрова привел за собой из «Славии» Тарханов
2017.05.02 06:10
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