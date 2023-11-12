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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Этыр - Лудогорец
Этыр - Лудогорец: обзор матча 12 ноября 2023
Этыр
12.11.2023, воскресенье, 19:00
Болгария. Первая лига, 17 тур
0 : 4
Завершен
Лудогорец
3'
К. Дуа
32'
Т. Неделев
37'
Я. Пиотровски
41'
Б. Текпетей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этыр - Лудогорец
Замена
A. Atanasov
️️️️
I. Dimitrov
88'
74'
Желтая карточка
Я. Пиотровски
74'
Замена
Д. Янков
️️️️
Т. Неделев
Вторая желтая
L. Cordova
69'
63'
Замена
Н. Сонко Сундберг
️️️️
О. Вердон
63'
Замена
М. Шуиар
️️️️
Рик
Замена
M. Nikolov
️️️️
G. Aleksandrov
46'
Замена
L. Knežević
️️️️
D. Bakalov
46'
Замена
C. Boukholda
️️️️
M. Toshev
46'
46'
Замена
Р. Секо
️️️️
К. Дуа
41'
ГОЛ! 0:4!
Б. Текпетей
37'
ГОЛ! 0:3!
Я. Пиотровски
Пас отдал
А. Недялков
32'
ГОЛ! 0:2!
Т. Неделев
Желтая карточка
L. Cordova
31'
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Дуа
Пас отдал
А. Витри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этыр
99
Martin Velichkov
ВР
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
4
Luis Cordova
ЦЗ
2
Valeri Hristov
ЦП
14
Yanko Angelov
ЦП
23
Moses Enokela Candidus
ЦП
70
Dimo Bakalov
ЦП
14
I. Dimitrov
ЦФ
9
M. Toshev
ЦФ
25
Krum Stoyanov
ЦФ
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Тодор Неделев
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
37
Рик
ПВ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Этыр
1
Alessandro Guarnone
ВР
5
Rosen Varbishki
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
10
Lovre Knežević
ЦП
21
Georgi Ivanov
ЦП
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
17
Atanas Atanasov
ЦП
32
Oussama Alou
ЦП
13
Javier Betegon
ЦФ
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
8
Доминик Янков
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
3-4-3
99
4
26
4
2
23
70
14
25
9
14
4-1-3-2
21
Слуга
16
Витри
24
Вердон
4
Руссо
3
Недялков
5
Гонсалвеш
8
Неделев
24
Пиотровски
9
Дуа
37
Рик
37
Текпетей
4
77
77
4
70
10
10
70
9
17
17
9
14
17
17
14
24
Вердон
19
Сонко Сундберг
19
Сонко Сундберг
24
Вердон
8
Неделев
8
Янков
8
Янков
8
Неделев
37
Рик
8
Шуиар
8
Шуиар
37
Рик
9
Дуа
12
Секо
12
Секо
9
Дуа
Остались в запасе
Этыр
Лудогорец
1
Alessandro Guarnone
ВР
5
Rosen Varbishki
ЦЗ
21
Georgi Ivanov
ЦП
32
Oussama Alou
ЦП
13
Javier Betegon
ЦФ
22
Сержио Падт
ВР
17
Сон
ПЗ
6
Педро Наресси
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
1
Alessandro Guarnone
ВР
5
Rosen Varbishki
ЦЗ
21
Georgi Ivanov
ЦП
32
Oussama Alou
ЦП
13
Javier Betegon
ЦФ
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
17
Сон
ПЗ
6
Педро Наресси
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Этыр - Лудогорец
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
Этыр
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Главный судья:
Vladimir Valkov, Bulgaria
Стадион:
Ivaylo Stadium, Veliko Tarnovo
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