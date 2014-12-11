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Панатинаикос - Эшторил
Панатинаикос - Эшторил: обзор матча 11 декабря 2014
Панатинаикос
11.12.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 6 тур
1 : 1
Завершен
Эшторил
55'
Н. Карелис
87'
Клебер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Эшторил
87'
ГОЛ! 1:1!
Клебер
Желтая карточка
Д. Хухумис
78'
73'
Замена
Д. Амаду
️️️️
Бабанко
Замена
М. Берг
️️️️
Т. Динас
68'
68'
Замена
Х. Бальбоа
️️️️
Кука
Замена
Д. Праньич
️️️️
А. Аджагун
61'
61'
Замена
Клебер
️️️️
Артуро
ГОЛ! 1:0!
Н. Карелис
Пас отдал
Т. Динас
55'
Замена
К. Триантафиллопулос
️️️️
Х. Бурбос
28'
Желтая карточка
Х. Бурбос
27'
16'
Желтая карточка
Б. Насименто
Желтая карточка
С. Рисванис
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
15
Люк Стил
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
4
Георгиос Кутрумпис
ЦЗ
31
Христос Бурбос
ПЗ
14
Абдул Аджагун
ЦП
18
Христос Донис
ЦП
26
Танасис Динас
ЦП
8
Анастасиос Лагос
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Эшторил
13
Вагнер да Силва
ВР
2
Бруно Насименто
ЦЗ
7
Ману
ЦЗ
3
Эмидиу Рафаэл
ЦЗ
2
Йоан Тавареш
ЦЗ
55
Бабанко
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
11
Артуро
ЦФ
10
Кука
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Жозе Коусейру
Панатинаикос
61
Костас Коцарис
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦЗ
6
Зека
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
11
Эмир Байрами
РФ
Эшторил
1
Павел Кешек
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЛЗ
25
Диогу Амаду
ОП
20
Тозе
АП
7
Хавьер Бальбоа
ЦФ
32
Рикарду Ваш
ЦФ
13
Клебер
ЦФ
4-5-1
15
Стил
3
Хухумис
33
Рисванис
4
Кутрумпис
31
Бурбос
18
Донис
26
Динас
8
Лагос
24
Боуи
14
Аджагун
80
Карелис
4-2-1-3
13
да Силва
7
Ману
3
Рафаэл
2
Тавареш
2
Насименто
55
Бабанко
13
Эсити
16
Кабрера
92
Себа
10
Кука
11
Артуро
14
Аджагун
32
Праньич
32
Праньич
14
Аджагун
31
Бурбос
13
Триантафиллопулос
13
Триантафиллопулос
31
Бурбос
26
Динас
33
Берг
33
Берг
26
Динас
10
Кука
7
Бальбоа
7
Бальбоа
10
Кука
55
Бабанко
25
Амаду
25
Амаду
55
Бабанко
11
Артуро
13
Клебер
13
Клебер
11
Артуро
Остались в запасе
Панатинаикос
Эшторил
61
Костас Коцарис
ВР
6
Зека
ЦП
11
Эмир Байрами
РФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
20
Тозе
АП
32
Рикарду Ваш
ЦФ
1
Павел Кешек
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЛЗ
Главный тренер
Жозе Коусейру
Остались в запасе
61
Костас Коцарис
ВР
6
Зека
ЦП
11
Эмир Байрами
РФ
Остались в запасе
20
Тозе
АП
32
Рикарду Ваш
ЦФ
1
Павел Кешек
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЛЗ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Жозе Коусейру
Статистика матча Панатинаикос - Эшторил
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Главный судья:
Харальд Лехнер
(Вена)
Стадион:
Олимпийский
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