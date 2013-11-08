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Эшторил - Фрайбург
Эшторил - Фрайбург: обзор матча 08 ноября 2013
Эшторил
08.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа H, 4 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эшторил - Фрайбург
87'
Вторая желтая
К. Геде
86'
Вторая желтая
Н. Хефлер
Желтая карточка
Р. Фернандеш
85'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Л. Леал
81'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Филипе
81'
69'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
Ф. Коклен
66'
Замена
С. Фрайс
️️️️
В. Дарида
Замена
Х. Бальбоа
️️️️
Карлитуш
66'
57'
Желтая карточка
Ф. Дианье
46'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
С. Керк
33'
Желтая карточка
Н. Хефлер
29'
Желтая карточка
К. Геде
Желтая карточка
Карлитуш
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
13
Вагнер да Силва
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЛЗ
7
Ману
ЦЗ
2
Йоан Тавареш
ЦЗ
66
Филипе
ЦП
55
Бабанко
ЦП
15
Эвандро
ЦП
13
Гонсалу
ЦП
9
Луиш Леал
ЦФ
10
Карлитуш
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
0
Николай Лоренцони
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Эшторил
1
Рикарду Рибейру
ВР
4
Бруну Мигел
ЦЗ
17
Глэдстони
ЦП
9
Бруно Лопес
ЦФ
7
Хавьер Бальбоа
ЦФ
10
Гершу Фернандеш
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
3-4-3
13
да Силва
26
Фернандеш
2
Тавареш
7
Ману
66
Филипе
15
Эвандро
13
Гонсалу
55
Бабанко
92
Себа
10
Карлитуш
9
Леал
3-2-4-1
1
Бауманн
11
Крмас
3
Дианье
25
Сорг
27
Хефлер
13
Коклен
31
Геде
37
Керк
16
Дарида
0
Лоренцони
11
Пиларж
9
Леал
9
Лопес
9
Лопес
9
Леал
10
Карлитуш
7
Бальбоа
7
Бальбоа
10
Карлитуш
66
Филипе
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
66
Филипе
13
Коклен
30
Гюнтер
30
Гюнтер
13
Коклен
16
Дарида
9
Фрайс
9
Фрайс
16
Дарида
37
Керк
14
Мехмеди
14
Мехмеди
37
Керк
Остались в запасе
Эшторил
Фрайбург
17
Глэдстони
ЦП
10
Гершу Фернандеш
ЦФ
1
Рикарду Рибейру
ВР
4
Бруну Мигел
ЦЗ
Главный тренер
Марку Силва
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
17
Глэдстони
ЦП
10
Гершу Фернандеш
ЦФ
1
Рикарду Рибейру
ВР
4
Бруну Мигел
ЦЗ
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Эшторил - Фрайбург
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Марцин Борски
(Варшава)
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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