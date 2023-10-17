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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Эстония - Таиланд
Эстония - Таиланд: обзор матча 17 октября 2023
Эстония
17.10.2023, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Таиланд
71'
Х. Аниер
76'
Д. Прайсуван
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эстония - Таиланд
81'
Замена
C. Karin
️️️️
Д. Прайсуван
76'
ГОЛ! 1:1!
Д. Прайсуван
Пас отдал
Б. Пхала
ГОЛ! 1:0!
Х. Аниер
71'
Замена
К. Калласте
️️️️
А. Пикк
69'
Замена
Г. Тунев
️️️️
С. Зенев
64'
60'
Замена
J. Beresford
️️️️
C. Laptrakul
60'
Замена
П. Аутра
️️️️
Ч. Промсрикаев
Желтая карточка
Р. Пеетсон
54'
Замена
В. Синявский
️️️️
М. Лиландер
46'
Замена
Б. Ващук
️️️️
К. Васильев
46'
Замена
Х. Аниер
️️️️
Х. Оямаа
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
22
Карл Андре Валлнер
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
24
Мартин Веткал
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Таиланд
23
Kampol Pathom-attakul
ВР
16
Джаккафан Прайсуван
ЦЗ
4
Элиас Дола
ЦЗ
5
Критсада Каман
ЦЗ
11
Бордин Пхала
ЦП
0
Tristan Do
ЦП
16
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
22
Виратеп Помпан
ЦП
0
Chakkit Laptrakul
ЦП
7
Чаннаронг Промсрикаев
ЦФ
0
Yotsakorn Burapha
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
1
Карл Хейн
ВР
19
Кен Калласте
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
7
Георгий Тунев
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
23
Богдан Ващук
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
21
Алекс Тамм
ЦФ
Таиланд
0
Sumethee Khokpho
ВР
23
Chirawat Wangthaphan
ВР
0
James Beresford
ЦЗ
0
Chatmongkol Rueangthanarot
ЦЗ
16
Adison Promrak
ЦЗ
10
Ben Davis
ЦП
8
Пича Аутра
ЦП
0
Chanukan Karin
ЦП
0
Athit Berg
ЦП
0
Purachet Thodsanit
ЦФ
14
Тирасак Поэйфимай
ЦФ
4-4-2
22
Валлнер
3
Паскочи
19
Лиландер
3
Пикк
2
Кууск
6
Пеетсон
4
Кяйт
24
Веткал
14
Васильев
11
Оямаа
10
Зенев
3-5-2
23
16
Прайсуван
4
Дола
5
Каман
11
Пхала
16
22
Помпан
0
0
0
7
Промсрикаев
3
Пикк
19
Калласте
19
Калласте
3
Пикк
10
Зенев
7
Тунев
7
Тунев
10
Зенев
19
Лиландер
23
Синявский
23
Синявский
19
Лиландер
14
Васильев
23
Ващук
23
Ващук
14
Васильев
11
Оямаа
8
Аниер
8
Аниер
11
Оямаа
0
0
0
0
7
Промсрикаев
8
Аутра
8
Аутра
7
Промсрикаев
16
Прайсуван
0
0
16
Прайсуван
Остались в запасе
Эстония
Таиланд
12
Матвей Игонен
ВР
1
Карл Хейн
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
21
Алекс Тамм
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
0
Sumethee Khokpho
ВР
23
Chirawat Wangthaphan
ВР
0
Chatmongkol Rueangthanarot
ЦЗ
16
Adison Promrak
ЦЗ
10
Ben Davis
ЦП
0
Athit Berg
ЦП
0
Purachet Thodsanit
ЦФ
14
Тирасак Поэйфимай
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
1
Карл Хейн
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
21
Алекс Тамм
ЦФ
Остались в запасе
0
Sumethee Khokpho
ВР
23
Chirawat Wangthaphan
ВР
0
Chatmongkol Rueangthanarot
ЦЗ
16
Adison Promrak
ЦЗ
10
Ben Davis
ЦП
0
Athit Berg
ЦП
0
Purachet Thodsanit
ЦФ
14
Тирасак Поэйфимай
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Главный тренер
Масатада Исии
Статистика матча Эстония - Таиланд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Таиланд
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Шри-Ланка
0 : 4
18.11.2025
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
3 : 2
13.11.2025
Сингапур
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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