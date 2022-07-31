Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Эрцгебирге - Майнц
Эрцгебирге - Майнц: обзор матча 31 июля 2022
Эрцгебирге
31.07.2022, воскресенье, 19:01
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Майнц
41'
Д. Кор
71'
Д. Бургзорг
79'
М. Ингвартсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эрцгебирге - Майнц
81'
Замена
А. Баркок
️️️️
Д. Кор
Замена
J. George
️️️️
U. Taffertshofer
80'
Замена
I. Knežević
️️️️
Д. Назаров
80'
79'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Ингвартсен
76'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
А. Сташ
76'
Замена
А. Фульини
️️️️
Ж. Буркардт
76'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
К. Онисиво
Желтая карточка
T. Danhof
74'
71'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бургзорг
Пас отдал
К. Онисиво
Замена
B. Tashchy
️️️️
Э. Хут
69'
65'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
Л. Джэ Сон
Замена
L. Jastremski
️️️️
P. Besong
64'
Желтая карточка
Д. Назаров
61'
55'
Желтая карточка
А. Сташ
51'
Желтая карточка
Д. Кор
Желтая карточка
A. Sorge
51'
Замена
S. Nkansah
️️️️
L. Rosenlöcher
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кор
Пас отдал
К. Онисиво
14'
Желтая карточка
А. Мартин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрцгебирге
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
5
Alexander Sorge
ЦЗ
21
Marco Schikora
ЦЗ
19
Linus Rosenlöcher
ЦЗ
17
Paul-Philipp Besong
ЦФ
27
Korbinian Burger
ЦФ
22
Ulrich Taffertshofer
ЦФ
10
Дмитрий Назаров
ЦФ
34
Marvin Stefaniak
ЦФ
2
Tim Danhof
ЦФ
29
Элиас Хут
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Эрцгебирге
1
Lukas Sedlak
ВР
23
Anthony Barylla
ЦЗ
24
Steffen Nkansah
ЦЗ
8
Tom Baumgart
ЦП
9
Lenn Jastremski
ЦФ
9
Jann George
ЦФ
13
E. Majetschak
ЦФ
23
Ivan Knežević
ЦФ
14
Borys Tashchy
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
21
Мервиль Папела
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
3-5
25
5
21
19
10
Назаров
29
Хут
2
34
22
3-3-1-1-2
27
Центнер
5
Ляйтш
16
Белл
42
Хак
30
Видмер
18
Сташ
24
Мартин
31
Кор
7
Джэ Сон
9
Буркардт
9
Онисиво
19
24
24
19
17
9
9
17
22
9
9
22
10
Назаров
23
23
10
Назаров
29
Хут
14
14
29
Хут
18
Сташ
18
Баррейро
18
Баррейро
18
Сташ
9
Буркардт
10
Фульини
10
Фульини
9
Буркардт
31
Кор
25
Баркок
25
Баркок
31
Кор
7
Джэ Сон
37
Бургзорг
37
Бургзорг
7
Джэ Сон
9
Онисиво
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Онисиво
Остались в запасе
Эрцгебирге
Майнц
1
Lukas Sedlak
ВР
23
Anthony Barylla
ЦЗ
8
Tom Baumgart
ЦП
13
E. Majetschak
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Финн Дамен
ВР
21
Мервиль Папела
ЦП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
1
Lukas Sedlak
ВР
23
Anthony Barylla
ЦЗ
8
Tom Baumgart
ЦП
13
E. Majetschak
ЦФ
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Финн Дамен
ВР
21
Мервиль Папела
ЦП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Йенс Хартель
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Эрцгебирге - Майнц
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 38 тур
Швайнфурт 05
2 : 4
16.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
0 : 0
08.05.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ингольштадт
3 : 5
03.05.2026
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 35 тур
Эрцгебирге
2 : 2
25.04.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Штутгарт II
2 : 2
19.04.2026
Эрцгебирге
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Эрцгебиргштадион
Новости команд
Все
Эрцгебирге
Майнц
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи
2021.09.11 14:38
1
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии
2020.05.08 00:28
2
Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус
2020.05.05 14:33
«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге»
2019.11.08 16:46
15
«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги
2019.10.15 13:33
25
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+