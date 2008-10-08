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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эркулес - Жирона
Эркулес - Жирона: обзор матча 08 октября 2008
Эркулес
08.10.2008, среда, 00:30
Испания. Кубок, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Жирона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эркулес - Жирона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
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Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
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Эркулес
2 : 4
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7 : 0
22.12.2016
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Овьедо
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Жирона
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Жирона
2 : 0
18.10.2026
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0 : 0
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