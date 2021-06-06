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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Румыния
Англия - Румыния: обзор матча 06 июня 2021
Англия
06.06.2021, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Румыния
68'
М. Рэшфорд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Англия - Румыния
84'
Замена
А. Рус
️️️️
И. Неделчару
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Д. Калверт-Льюин
82'
80'
Замена
А. Балутэ
️️️️
А. Паун-Александру
80'
Замена
К. Будеску
️️️️
А. Чикелдэу
Пенальти не реализован!
Д. Хендерсон
78'
Замена
К. Триппьер
️️️️
Л. Шоу
75'
Замена
Д. Лингард
️️️️
М. Рэшфорд
75'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Рэшфорд
68'
66'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Д. Алибек
66'
Замена
T. Căpuşă
️️️️
Д. Сореску
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Д. Санчо
65'
Замена
Д. Райс
️️️️
Д. Уорд-Проус
65'
58'
Желтая карточка
А. Иван
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
К. Филлипс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
13
Сэм Джонстон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
0
Бен Годфри
ЦЗ
12
Бен Уайт
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
17
Джек Грилиш
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Калвин Филлипс
ОП
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Джейдон Санчо
ПВ
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
0
Адриан Паун-Александру
ЛВ
8
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Деян Сореску
ПВ
11
Андрей Иван
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
7
Джесси Лингард
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
19
Олли Уоткинс
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Румыния
12
Андрей Влад
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
10
Александру Максим
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
23
Александру Балутэ
ЦП
0
Константин Будеску
АП
21
Олимпиу Морутан
АП
10
Янис Хаджи
АП
0
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
0
Florin Iacob
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Джонстон
3
Шоу
12
Уайт
15
Мингс
0
Годфри
14
Филлипс
17
Уорд-Проус
11
Рэшфорд
17
Грилиш
17
Санчо
19
Калверт-Льюин
3-3-2-2
1
Ницэ
21
Кирикеш
5
Неделчару
22
Камора
8
Чикелдэу
10
Станчу
18
Марин
23
Сореску
0
Паун-Александру
7
Алибек
11
Иван
17
Уорд-Проус
4
Райс
4
Райс
17
Уорд-Проус
3
Шоу
12
Триппьер
12
Триппьер
3
Шоу
14
Филлипс
8
Хендерсон
8
Хендерсон
14
Филлипс
17
Санчо
10
Беллингем
10
Беллингем
17
Санчо
11
Рэшфорд
7
Лингард
7
Лингард
11
Рэшфорд
19
Калверт-Льюин
19
Уоткинс
19
Уоткинс
19
Калверт-Льюин
23
Сореску
0
0
23
Сореску
8
Чикелдэу
0
Будеску
0
Будеску
8
Чикелдэу
5
Неделчару
4
Рус
4
Рус
5
Неделчару
0
Паун-Александру
23
Балутэ
23
Балутэ
0
Паун-Александру
7
Алибек
10
Хаджи
10
Хаджи
7
Алибек
Остались в запасе
Англия
Румыния
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
21
Олимпиу Морутан
АП
0
Florin Iacob
ЦФ
12
Андрей Влад
ВР
10
Александру Максим
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Остались в запасе
21
Олимпиу Морутан
АП
0
Florin Iacob
ЦФ
12
Андрей Влад
ВР
10
Александру Максим
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Мирел Рэдой
Статистика матча Англия - Румыния
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
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Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
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