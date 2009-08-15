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Расписание матчей
Украина. Кубок
Энергетик - Металлист
Энергетик - Металлист: обзор матча 15 августа 2009
Энергетик
15.08.2009, суббота, 18:00
Датагруп Кубок Украины, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Металлист
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Энергетик - Металлист
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Энергетик
Украина. Первая лига, 32 тур
Нива
4 : 1
20.05.2012
Энергетик
Украина. Первая лига, 31 тур
Энергетик
1 : 2
15.05.2012
Николаев
Украина. Первая лига, 30 тур
Звезда К
4 : 1
09.05.2012
Энергетик
Украина. Первая лига, 29 тур
Энергетик
2 : 3
02.05.2012
Арсенал
Украина. Первая лига, 28 тур
Нафтовик-Укрнафта
3 : 0
28.04.2012
Энергетик
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
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Энергетик
Металлист
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
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Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
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2019.11.29 19:24
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2017.01.08 10:44
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
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