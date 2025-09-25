Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Дженоа - Эмполи
Дженоа - Эмполи: обзор матча 25 сентября 2025
Дженоа
25.09.2025, четверг, 19:30
Италия. Кубок, 2 раунд
3 : 1
Завершен
Эмполи
Статистика матча Дженоа - Эмполи
Новости команд
Дженоа
Эмполи
«Комо» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025
15 сентября, 20:35
«Комо» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.82
14 сентября, 09:50
Серия А. «Ювентус» обыграл «Дженоа» (1:0) и догнал лидеров чемпионата
31 августа, 21:27
«Дженоа» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2025
31 августа, 18:20
«Дженоа» – «Ювентус»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 2.40
30 августа, 16:34
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
5 июля, 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
30 июня, 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
14 июня, 00:24
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
26 мая, 13:29
Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Верона»: Серия А, 25 мая 2025
24 мая, 11:17
Последние матчи
Дженоа
Эмполи
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
3 : 1
25.09.2025
Эмполи
Италия. Серия В, 4 тур
Пескара
4 : 0
21.09.2025
Эмполи
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
2 : 1
20.09.2025
Дженоа
Италия. Серия А, 3 тур
Комо
1 : 1
15.09.2025
Дженоа
Италия. Серия В, 3 тур
Эмполи
1 : 1
14.09.2025
Специя
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
3 : 1
25.09.2025
Эмполи
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
2 : 1
20.09.2025
Дженоа
Италия. Серия А, 3 тур
Комо
1 : 1
15.09.2025
Дженоа
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
0 : 1
31.08.2025
Ювентус
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 0
23.08.2025
Лечче
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
3 : 1
25.09.2025
Эмполи
Италия. Серия В, 4 тур
Пескара
4 : 0
21.09.2025
Эмполи
Италия. Серия В, 3 тур
Эмполи
1 : 1
14.09.2025
Специя
Италия. Серия В, 2 тур
Реджана 1919
3 : 1
29.08.2025
Эмполи
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
3 : 1
23.08.2025
Падова
