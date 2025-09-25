Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дженоа - Эмполи: обзор матча 25 сентября 2025

Дженоа
25.09.2025, четверг, 19:30
Италия. Кубок, 2 раунд
3 : 1
Завершен
Эмполи
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Дженоа - Эмполи
Новости команд
Все
Дженоа
Эмполи
«Комо» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025
15 сентября, 20:35
«Комо» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.82
14 сентября, 09:50
Серия А. «Ювентус» обыграл «Дженоа» (1:0) и догнал лидеров чемпионата
31 августа, 21:27
«Дженоа» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2025
31 августа, 18:20
«Дженоа» – «Ювентус»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 2.40
30 августа, 16:34
«Комо» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025
15 сентября, 20:35
«Комо» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.82
14 сентября, 09:50
Серия А. «Ювентус» обыграл «Дженоа» (1:0) и догнал лидеров чемпионата
31 августа, 21:27
«Дженоа» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2025
31 августа, 18:20
«Дженоа» – «Ювентус»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 2.40
30 августа, 16:34
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
5 июля, 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
30 июня, 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
14 июня, 00:24
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
26 мая, 13:29
Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Верона»: Серия А, 25 мая 2025
24 мая, 11:17
Больше новостей
Последние матчи
Все
Дженоа
Эмполи
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
3 : 1
25.09.2025
Эмполи
Италия. Серия В, 4 тур
Пескара
4 : 0
21.09.2025
Эмполи
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
2 : 1
20.09.2025
Дженоа
Италия. Серия А, 3 тур
Комо
1 : 1
15.09.2025
Дженоа
Италия. Серия В, 3 тур
Эмполи
1 : 1
14.09.2025
Специя
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
3 : 1
25.09.2025
Эмполи
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
2 : 1
20.09.2025
Дженоа
Италия. Серия А, 3 тур
Комо
1 : 1
15.09.2025
Дженоа
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
0 : 1
31.08.2025
Ювентус
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 0
23.08.2025
Лечче
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
3 : 1
25.09.2025
Эмполи
Италия. Серия В, 4 тур
Пескара
4 : 0
21.09.2025
Эмполи
Италия. Серия В, 3 тур
Эмполи
1 : 1
14.09.2025
Специя
Италия. Серия В, 2 тур
Реджана 1919
3 : 1
29.08.2025
Эмполи
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
3 : 1
23.08.2025
Падова
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 