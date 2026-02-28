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  • «Интер» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Интер» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 21:35
Интер
28.02.2026, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
31' Ф. Димарко 70' Х. Чалханоглу (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
23
Николо Барелла
(К) ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Дженоа
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
8
Томмазо Бальданци
АП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Петар Сучич
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
53
Matteo Lavelli
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
4
Amorim
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
4-3-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
25
Аканджи
6
де Врей
30
Аугусто
23
Барелла
7
Зелински
22
Мхитарян
11
Энрике
9
Тюрам
14
Бонни
4-2-2-2
1
Бейлов
27
Маркандалли
5
Эстигард
22
Васкес
3
Мартин
77
Эллертссон
32
Френдруп
17
Малиновский
8
Бальданци
9
Витинья
29
Коломбо
6
де Врей
31
Биссек
31
Биссек
6
де Врей
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
7
Зелински
16
Фраттези
16
Фраттези
7
Зелински
14
Бонни
17
Диуф
17
Диуф
14
Бонни
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
3
Мартин
20
Сабелли
20
Сабелли
3
Мартин
17
Малиновский
4
4
17
Малиновский
8
Бальданци
10
Мессьяс
10
Мессьяс
8
Бальданци
29
Коломбо
18
Эхатор
18
Эхатор
29
Коломбо
9
Витинья
81
Экубан
81
Экубан
9
Витинья
Остались в запасе
Интер
Дженоа
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Петар Сучич
ОП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
53
Matteo Lavelli
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Петар Сучич
ОП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
53
Matteo Lavelli
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Интер
Точно не сыграют
Алессандро Бастони
ЦЗ
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Дженоа
Точно не сыграют
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
Себастьян Отоа
ЦЗ
Статистика матча Интер - Дженоа
2
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
13
8
Офсайды
2
1
Количество передач
544
432
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.61
0.21
xGP (предотвращенные голы)
0.46
0.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Дженоа», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Дженоа»

«Интер» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Интер
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