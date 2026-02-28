28.02.2026, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-3-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
25
Аканджи
6
де Врей
30
Аугусто
23
Барелла
7
Зелински
22
Мхитарян
11
Энрике
9
Тюрам
14
Бонни
4-2-2-2
1
Бейлов
27
Маркандалли
5
Эстигард
22
Васкес
3
Мартин
77
Эллертссон
32
Френдруп
17
Малиновский
8
Бальданци
9
Витинья
29
Коломбо
6
де Врей
31
Биссек
31
Биссек
6
де Врей
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
7
Зелински
16
Фраттези
16
Фраттези
7
Зелински
14
Бонни
17
Диуф
17
Диуф
14
Бонни
9
Тюрам
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
9
Тюрам
3
Мартин
20
Сабелли
20
Сабелли
3
Мартин
17
Малиновский
4
4
17
Малиновский
8
Бальданци
10
Мессьяс
10
Мессьяс
8
Бальданци
29
Коломбо
18
Эхатор
18
Эхатор
29
Коломбо
9
Витинья
81
Экубан
81
Экубан
9
Витинья
Остались в запасе
Интер
Дженоа
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Петар Сучич
ОП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
53
Matteo Lavelli
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Петар Сучич
ОП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
53
Matteo Lavelli
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
31
Бенжамин Зигрист
ВР
74
Mamedi Doucouré
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Интер
Точно не сыграют
Дженоа
Точно не сыграют
Статистика матча Интер - Дженоа
2
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
13
8
Офсайды
2
1
Количество передач
544
432
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.61
0.21
xGP (предотвращенные голы)
0.46
0.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Дженоа», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»