Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Мантова - Эмполи
Мантова - Эмполи: онлайн-трансляция 20 декабря 2025
Мантова
20.12.2025, суббота, 18:00
Италия. Серия В, 17 тур
- : -
Не начался
Эмполи
Матч
Таблица
Статистика матча Мантова - Эмполи
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Мантова
Эмполи
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
5 июля, 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
30 июня, 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
14 июня, 00:24
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
26 мая, 13:29
Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Верона»: Серия А, 25 мая 2025
24 мая, 11:17
Михайлович: «Балотелли в плохой форме»
4 сентября 2015, 14:40
«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
5 июля, 10:06
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
30 июня, 19:10
3
«Наполи» купил защитника «Эмполи»
14 июня, 00:24
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
26 мая, 13:29
Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Верона»: Серия А, 25 мая 2025
24 мая, 11:17
Италия. Серия В
Италия. Серия В, 1 тур
Пескара
- : -
22.08.2025
Чезена
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
- : -
23.08.2025
Падова
Италия. Серия В, 1 тур
Виртус Энтелла
- : -
23.08.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 1 тур
Палермо
- : -
23.08.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 1 тур
Монца
- : -
23.08.2025
Мантова
Италия. Серия В, 1 тур
Пескара
- : -
22.08.2025
Чезена
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
- : -
23.08.2025
Падова
Италия. Серия В, 1 тур
Виртус Энтелла
- : -
23.08.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 1 тур
Палермо
- : -
23.08.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 1 тур
Монца
- : -
23.08.2025
Мантова
Италия. Серия В, 1 тур
Венеция
- : -
24.08.2025
Бари
Последние матчи
Мантова
Эмполи
Италия. Кубок, 1 раунд
Венеция
4 : 0
16.08.2025
Мантова
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 1
15.08.2025
Реджана 1919
Италия. Серия А, 38 тур
Эмполи
1 : 2
25.05.2025
Верона
Италия. Серия А, 37 тур
Монца
1 : 3
18.05.2025
Эмполи
Италия. Серия В, 34 тур
Мантова
0 : 0
13.05.2025
Катанцаро
Италия. Кубок, 1 раунд
Венеция
4 : 0
16.08.2025
Мантова
Италия. Серия В, 34 тур
Мантова
0 : 0
13.05.2025
Катанцаро
Италия. Серия В, 38 тур
Мантова
2 : 1
09.05.2025
Каррарезе
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Мантова
3 : 0
01.05.2025
Чезена
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 1
15.08.2025
Реджана 1919
Италия. Серия А, 38 тур
Эмполи
1 : 2
25.05.2025
Верона
Италия. Серия А, 37 тур
Монца
1 : 3
18.05.2025
Эмполи
Италия. Серия А, 36 тур
Эмполи
2 : 1
10.05.2025
Парма
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
0 : 1
04.05.2025
Лацио
