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    Михайлович: «Балотелли в плохой форме»

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович заявил, что взятый в аренду у «Ливерпуля» форвард Марио Балотелли находится в плохой форме. Несмотря на то, что в товарищеском матче против «Мантовы» нападающий забил гол и отдал голевой пас, рулевой команды остался им недоволен:

    «Мы играл с командой из серии С. Мы видим, что кондиции Балотелли ниже необходимых и понимаем, что ему надо прибавлять.

    Тем не менее, наша атака – часть игры, в которой меньше всего проблем. Однако если думать, что мы будем побеждать, только потому что мы – «Милан», мы ничего не добьемся», – отметил Михайлович.

    Сам футболист заявил, что чувствует себя хорошо, а гол и передача в товарищеском матче – «это только начало».

    Источник: Goal.com

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    04.09.2015 14:40
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