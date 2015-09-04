Михайлович: «Балотелли в плохой форме»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович заявил, что взятый в аренду у «Ливерпуля» форвард Марио Балотелли находится в плохой форме. Несмотря на то, что в товарищеском матче против «Мантовы» нападающий забил гол и отдал голевой пас, рулевой команды остался им недоволен:

«Мы играл с командой из серии С. Мы видим, что кондиции Балотелли ниже необходимых и понимаем, что ему надо прибавлять.

Тем не менее, наша атака – часть игры, в которой меньше всего проблем. Однако если думать, что мы будем побеждать, только потому что мы – «Милан», мы ничего не добьемся», – отметил Михайлович.

Сам футболист заявил, что чувствует себя хорошо, а гол и передача в товарищеском матче – «это только начало».