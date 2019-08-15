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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Вадуц
Айнтрахт - Вадуц: обзор матча 15 августа 2019
Айнтрахт
15.08.2019, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 5 : 0
Завершен
Вадуц
32'
Д. Де Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вадуц
43'
Желтая карточка
Б. Прокопич
Желтая карточка
С. Роде
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Гузман
Пас отдал
М. Гачинович
32'
Начало матча
Статистика матча Айнтрахт - Вадуц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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