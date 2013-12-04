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Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Зандхаузен
Айнтрахт - Зандхаузен: обзор матча 04 декабря 2013
Айнтрахт
04.12.2013, среда, 23:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
4 : 2
Завершен
Зандхаузен
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Айнтрахт - Зандхаузен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
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07.11.2026
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01.11.2026
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0 : 4
17.05.2025
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Германия. Третья Лига, 37 тур
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2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Информация о матче
Стадион:
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