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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Порту
Айнтрахт - Порту: обзор матча 27 февраля 2014
Айнтрахт
27.02.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 3
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Порту
37'
Ш. Айхнер
52'
А. Майер
76'
А. Майер
58'
Э. Мангала
71'
Э. Мангала
86'
Н. Гилас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Порту
90'
Замена
Д. Рейес
️️️️
Д. Мартинес
Желтая карточка
С. Юнг
88'
86'
ГОЛ! 3:3!
Н. Гилас
Пас отдал
Лика
Замена
М. Ланиг
️️️️
Хоселу
85'
79'
Замена
Лика
️️️️
С. Варела
ГОЛ! 3:2!
А. Майер
Пас отдал
Хоселу
76'
Желтая карточка
А. Майер
75'
71'
ГОЛ! 2:2!
Э. Мангала
Пас отдал
Фернандо
Замена
Я. Розенталь
️️️️
Ш. Айхнер
69'
62'
Желтая карточка
Н. Гилас
Желтая карточка
К. Самбрано
62'
58'
ГОЛ! 2:1!
Э. Мангала
Пас отдал
Р. Куарежма
54'
Замена
Н. Гилас
️️️️
Э. Эррера
ГОЛ! 2:0!
А. Майер
Пас отдал
Т. Барнетта
52'
51'
Желтая карточка
Э. Эррера
41'
Желтая карточка
Майкон
ГОЛ! 1:0!
Ш. Айхнер
Пас отдал
А. Майер
37'
Желтая карточка
Ш. Айхнер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Порту
1
Элтон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Фернандо
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Порту
1
Фабиано
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
7
Лика
ЦП
10
Жозуэ
АП
9
Набиль Гилас
ЦФ
4-5-1
1
Трапп
5
Очипка
39
Мадлунг
3
Самбрано
2
Юнг
14
Майер
29
Айхнер
23
Флум
27
Швеглер
10
Барнетта
13
Хоселу
4-1-1-1-3
1
Элтон
13
Данило
3
Майкон
5
Мангала
26
Сандро
5
Фернандо
16
Эррера
33
Карлос Эдуардо
7
Куарежма
18
Варела
9
Мартинес
13
Хоселу
13
Ланиг
13
Ланиг
13
Хоселу
29
Айхнер
10
Розенталь
10
Розенталь
29
Айхнер
9
Мартинес
13
Рейес
13
Рейес
9
Мартинес
18
Варела
7
Лика
7
Лика
18
Варела
16
Эррера
9
Гилас
9
Гилас
16
Эррера
Остались в запасе
Айнтрахт
Порту
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
10
Жозуэ
АП
1
Фабиано
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
10
Жозуэ
АП
1
Фабиано
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Айнтрахт - Порту
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Дойче банк Парк
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