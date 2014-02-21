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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Порту - Айнтрахт
Порту - Айнтрахт: обзор матча 21 февраля 2014
Порту
21.02.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Айнтрахт
44'
Р. Куарежма
68'
С. Варела
72'
Хоселу
77'
А. Сандро (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Айнтрахт
90'
+3
Замена
Ш. Айхнер
️️️️
Хоселу
89'
Замена
М. Ланиг
️️️️
Й. Флум
Замена
Н. Гилас
️️️️
Фернандо
83'
77'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Сандро
72'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
С. Роде
72'
ГОЛ! 2:1!
Хоселу
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Жозуэ
68'
ГОЛ! 2:0!
С. Варела
Пас отдал
Майкон
68'
ГОЛ! 1:0!
Р. Куарежма
44'
36'
Желтая карточка
М. Русс
29'
Желтая карточка
П. Швеглер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Фернандо
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Жозуэ
АП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Александер Майер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Порту
1
Фабиано
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
7
Лика
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Элтон
26
Сандро
3
Майкон
5
Мангала
13
Данило
5
Фернандо
16
Эррера
10
Жозуэ
7
Куарежма
18
Варела
9
Мартинес
3-2-4-1
1
Трапп
39
Мадлунг
3
Самбрано
23
Русс
2
Юнг
5
Очипка
17
Роде
23
Флум
27
Швеглер
14
Майер
13
Хоселу
10
Жозуэ
33
Карлос Эдуардо
33
Карлос Эдуардо
10
Жозуэ
5
Фернандо
9
Гилас
9
Гилас
5
Фернандо
17
Роде
10
Барнетта
10
Барнетта
17
Роде
13
Хоселу
29
Айхнер
29
Айхнер
13
Хоселу
23
Флум
13
Ланиг
13
Ланиг
23
Флум
Остались в запасе
Порту
Айнтрахт
1
Фабиано
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
7
Лика
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
7
Лика
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Порту - Айнтрахт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Драгау
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