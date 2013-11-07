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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Айнтрахт
Маккаби - Айнтрахт: обзор матча 07 ноября 2013
Маккаби
07.11.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
4 : 2
Завершен
Айнтрахт
14'
Э. Захави
30'
Б. Ицхаки
35'
Б. Ицхаки
90+4'
Э. Захави (П)
63'
С. Лакич
66'
А. Майер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Айнтрахт
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Э. Захави
90'
+4
90'
Замена
Б. Очипка
️️️️
К. Джакпа
Замена
Р. Прица
️️️️
М. Даббур
83'
78'
Замена
Хоселу
️️️️
С. Лакич
Замена
М. Ради
️️️️
Б. Ицхаки
70'
Желтая карточка
О. Бен Харуш
68'
68'
Замена
В. Кадлец
️️️️
Ш. Айхнер
66'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Майер
Желтая карточка
Ш. Йейни
65'
Замена
Г. Марголис
️️️️
О. Альтман
64'
63'
ГОЛ! 3:1!
С. Лакич
Пас отдал
Ш. Шрёк
45'
+2
Желтая карточка
С. Лакич
Желтая карточка
К. Гарсиа
45'
+2
41'
Желтая карточка
К. Самбрано
ГОЛ! 3:0!
Б. Ицхаки
Пас отдал
Э. Захави
35'
ГОЛ! 2:0!
Б. Ицхаки
Пас отдал
О. Бен Харуш
30'
ГОЛ! 1:0!
Э. Захави
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
25
Хуан Пабло
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
51
Омри Альтман
ЦП
22
Никола Митрович
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
23
Йоханнес Флум
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Маккаби
1
Барал Леви
ВР
5
Рееф Перетц
ЦЗ
28
Моше Логаси
ЦЗ
7
Махаран Ради
ЦП
6
Гал Альберман
ЦП
30
Гаэль Марголис
ЦФ
22
Раде Прица
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
3-4-3
25
Хуан Пабло
20
Бен Харуш
18
Тиби
31
Гарсиа
51
Альтман
9
Эйнбиндер
21
Йейни
22
Митрович
10
Ицхаки
9
Даббур
7
Захави
3-2-3-1-1
1
Трапп
23
Русс
23
Андерсон Бамба
3
Самбрано
10
Шрёк
15
Джакпа
23
Флум
14
Майер
29
Айхнер
14
Инуи
29
Лакич
51
Альтман
30
Марголис
30
Марголис
51
Альтман
10
Ицхаки
7
Ради
7
Ради
10
Ицхаки
9
Даббур
22
Прица
22
Прица
9
Даббур
15
Джакпа
5
Очипка
5
Очипка
15
Джакпа
29
Айхнер
77
Кадлец
77
Кадлец
29
Айхнер
29
Лакич
13
Хоселу
13
Хоселу
29
Лакич
Остались в запасе
Маккаби
Айнтрахт
5
Рееф Перетц
ЦЗ
1
Барал Леви
ВР
28
Моше Логаси
ЦЗ
6
Гал Альберман
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
1
Феликс Видвальд
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
5
Рееф Перетц
ЦЗ
1
Барал Леви
ВР
28
Моше Логаси
ЦЗ
6
Гал Альберман
ЦП
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Маккаби - Айнтрахт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
Блумфилд
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