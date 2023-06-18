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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Египет - Южный Судан
Египет - Южный Судан: обзор матча 18 июня 2023
Египет
18.06.2023, воскресенье, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Южный Судан
19'
М. Фатхи
45'
Кахраба
73'
Трезеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Египет - Южный Судан
Замена
M. Marei
️️️️
Я. Ибрахим
77'
Замена
️️️️
Трезеге
77'
ГОЛ! 3:0!
Трезеге
73'
Замена
А. Райан
️️️️
Кахраба
62'
Замена
Х. Эль-Шахат
️️️️
М. Амада
62'
Замена
H. Salah
️️️️
Зизо
46'
Замена
M. Reda
️️️️
А. Рамадан
46'
ГОЛ! 2:0!
Кахраба
Пас отдал
Трезеге
45'
Желтая карточка
М. Амада
34'
ГОЛ! 1:0!
М. Фатхи
Пас отдал
Кахраба
19'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Египет - Южный Судан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Южный Судан
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Южный Судан
0 : 0
13.10.2025
Того
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Южный Судан
0 : 5
10.10.2025
Сенегал
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Мавритания
0 : 0
09.09.2025
Южный Судан
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Южный Судан
1 : 4
05.09.2025
ДР Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 6 тур
Судан
1 : 1
25.03.2025
Южный Судан
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