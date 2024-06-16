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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор - Гондурас
Эквадор - Гондурас: обзор матча 16 июня 2024
Эквадор
16.06.2024, воскресенье, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Гондурас
8'
Й. Сармиенто
89'
П. Хинкапе
29'
B. Rochez (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эквадор - Гондурас
ГОЛ! 2:1!
П. Хинкапе
Пас отдал
К. Паес
89'
Желтая карточка
К. Груэсо
84'
84'
Замена
A. López
️️️️
Э. Нахар
Замена
К. Родригес
️️️️
Э. Валенсия
77'
Замена
К. Груэсо
️️️️
А. Франко
76'
Замена
А. Мена
️️️️
Й. Сармиенто
76'
62'
Желтая карточка
J. Álvarez
Замена
А. Минда
️️️️
Д. Йебоа
60'
Желтая карточка
К. Паес
57'
29'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
B. Rochez
ГОЛ! 1:0!
Й. Сармиенто
Пас отдал
М. Кайседо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
2
Феликс Торрес
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
13
Кендри Паес
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
13
Эннер Валенсия
(К)
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Гондурас
6
Javier Arriaga
ЦЗ
14
Энди Нахар
(К)
ПЗ
16
Эдвин Родригес
ПВ
17
Jorge Álvarez
ЦФ
21
Bryan Rochez
ЦФ
19
A. Lopez
ЦФ
15
C. Melendez
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
7
Layan Loor
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
0
Андрес Миколта
ЦЗ
21
Хосе Уртадо
ПЗ
18
Жоао Ортис
ОП
8
Карлос Груэсо
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
20
Яннер Корозо
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
11
Кевин Родригес
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Гондурас
3
Marcelo Santos
ЦЗ
2
Devron García
ЦЗ
3
Julián Jose Martinez
ЦЗ
20
Carlos Argueta
ЦП
10
Alexander López
ЦП
13
Wesly Decas
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Домингес
2
Торрес
6
Пачо
3
Хинкапе
17
Пресиадо
23
Кайседо
21
Франко
10
Йебоа
16
Сармиенто
13
Паес
13
Валенсия
2-1-4
14
Нахар
6
16
Родригес
15
19
21
17
21
Франко
8
Груэсо
8
Груэсо
21
Франко
16
Сармиенто
15
Мена
15
Мена
16
Сармиенто
10
Йебоа
14
Минда
14
Минда
10
Йебоа
13
Валенсия
11
Родригес
11
Родригес
13
Валенсия
14
Нахар
10
10
14
Нахар
Остались в запасе
Эквадор
Гондурас
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
7
Layan Loor
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
0
Андрес Миколта
ЦЗ
21
Хосе Уртадо
ПЗ
18
Жоао Ортис
ОП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
20
Яннер Корозо
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
3
Marcelo Santos
ЦЗ
2
Devron García
ЦЗ
3
Julián Jose Martinez
ЦЗ
20
Carlos Argueta
ЦП
13
Wesly Decas
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Остались в запасе
1
Эрнан Галиндес
ВР
12
Мойзес Рамирес
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
7
Layan Loor
ЦЗ
25
Джексон Поросо
ЦЗ
0
Андрес Миколта
ЦЗ
21
Хосе Уртадо
ПЗ
18
Жоао Ортис
ОП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
20
Яннер Корозо
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
3
Marcelo Santos
ЦЗ
2
Devron García
ЦЗ
3
Julián Jose Martinez
ЦЗ
20
Carlos Argueta
ЦП
13
Wesly Decas
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Статистика матча Эквадор - Гондурас
2
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
12
17
Офсайды
0
3
Количество передач
606
246
Сейвы
3
7
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Информация о матче
Главный судья:
Ismael Cornejo, El Salvador
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