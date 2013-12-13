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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Рапид
Динамо К - Рапид: обзор матча 13 декабря 2013
Динамо К
13.12.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа G, 6 тур
3 : 1
Завершен
Рапид
22'
Д. Ленс
27'
О. Гусев
69'
М. Велозу
6'
Т. Бойд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Рапид
Замена
Р. Безус
️️️️
Ю. Бельханда
82'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
75'
Замена
Дуду
️️️️
Д. Ленс
70'
ГОЛ! 3:1!
М. Велозу
69'
67'
Замена
Л. Шауб
️️️️
Ш. Хофманн
66'
Замена
Б. Берендт
️️️️
Б. Бошкович
55'
Желтая карточка
Т. Бойд
46'
Замена
Д. Штаркль
️️️️
М. Забитцер
30'
Желтая карточка
К. Триммель
ГОЛ! 2:1!
О. Гусев
Пас отдал
Б. Идейе
27'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ленс
Пас отдал
О. Вукоевич
22'
6'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бойд
Пас отдал
М. Забитцер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ОП
44
Мигель Велозу
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Рапид
1
Ян Новота
ВР
4
Томас Шраммель
ЛЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Танос Пецос
ОП
27
Бранко Бошкович
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦП
11
Штеффен Хофманн
ПП
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
90
Роман Безус
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
Рапид
1
Самуэль Радлингер
ВР
30
Брайан Берендт
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
5
Доминик Видра
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
17
Доминик Штаркль
ЦФ
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Шовковский
8
Макаренко
15
Драгович
34
Хачериди
20
Гусев
5
Вукоевич
44
Велозу
20
Бельханда
17
Ленс
7
Ярмоленко
12
Идейе
4-2-3-1
1
Новота
28
Триммель
6
Зоннляйтнер
17
Дибон
4
Шраммель
6
Пецос
27
Бошкович
11
Хофманн
9
Бургшталлер
20
Забитцер
13
Бойд
20
Бельханда
90
Безус
90
Безус
20
Бельханда
17
Ленс
92
Дуду
92
Дуду
17
Ленс
20
Забитцер
17
Штаркль
17
Штаркль
20
Забитцер
27
Бошкович
30
Берендт
30
Берендт
27
Бошкович
11
Хофманн
21
Шауб
21
Шауб
11
Хофманн
Остались в запасе
Динамо К
Рапид
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
5
Доминик Видра
ЦП
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
5
Доминик Видра
ЦП
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Зоран Баришич
Статистика матча Динамо К - Рапид
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:55 (прямая)
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