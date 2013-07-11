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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Дроэда Юнайтед
Мальме - Дроэда Юнайтед: обзор матча 11 июля 2013
Мальме
11.07.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Дроэда Юнайтед
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Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мальме - Дроэда Юнайтед
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0
0
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0
0
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Дроэда Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дроэда Юнайтед
2 : 0
30.10.2026
Голуэй Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Уотерфорд
3 : 1
23.10.2026
Дроэда Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Дроэда Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Богемианс
2 : 1
18.09.2026
Дроэда Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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Мальме
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