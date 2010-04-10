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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Донкастер Роверс - Вест Бромвич
Донкастер Роверс - Вест Бромвич: обзор матча 10 апреля 2010
Донкастер Роверс
10.04.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 43 тур
2 : 3
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Донкастер Роверс - Вест Бромвич
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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