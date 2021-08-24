Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сток Сити - Донкастер Роверс
Сток Сити - Донкастер Роверс: обзор матча 24 августа 2021
Сток Сити
24.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Донкастер Роверс
38'
Т. Инс
48'
С. Сарридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сток Сити - Донкастер Роверс
81'
Замена
L. Ravenhill
️️️️
М. Смит
Замена
Д. Браун
️️️️
C. Norton
66'
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Сарридж
66'
Желтая карточка
С. Сарридж
65'
ГОЛ! 2:0!
С. Сарридж
48'
46'
Замена
T. Rowe
️️️️
B. Close
ГОЛ! 1:0!
Т. Инс
38'
25'
Желтая карточка
E. Williams
Желтая карточка
Д. Батт
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
38
Adam Porter
ЦФ
44
Christian Norton
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Донкастер Роверс
24
Мэттью Смит
ЦЗ
30
Ben Blythe
ЦФ
19
Dan Gardner
ЦФ
18
Aidan Barlow
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
24
Cameron John
ЦФ
0
E. Williams
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Сток Сити
5
Лео Эстигард
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Донкастер Роверс
10
Tommy Rowe
ЦЗ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
0
R. Williams
ЦФ
31
Liam Ravenhill
ЦФ
4-3-3
17
Дэвис
23
Батт
3
Фокс
45
Даути
17
Честер
14
Сойерс
15
Томпсон
10
Инс
9
Сарридж
44
38
1-5
24
Смит
33
24
2
0
24
9
Сарридж
26
Флетчер
26
Флетчер
9
Сарридж
44
18
Браун
18
Браун
44
33
10
10
33
24
Смит
31
31
24
Смит
Остались в запасе
Сток Сити
Донкастер Роверс
5
Лео Эстигард
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
0
R. Williams
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
5
Лео Эстигард
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Остались в запасе
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
0
R. Williams
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Сток Сити - Донкастер Роверс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Новости команд
Все
Сток Сити
Донкастер Роверс
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Тоттенхэм» – «Донкастер Роверс»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 15.00
2025.09.24 08:16
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Тоттенхэм» – «Донкастер Роверс»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 15.00
2025.09.24 08:16
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
2019.02.07 01:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+