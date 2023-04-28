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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Динамо Мх
Уфа - Динамо Мх: онлайн-трансляция 28 апреля 2023
Уфа
28.04.2023, пятница, 16:00
Россия. Первая лига, 29 тур
3 : 0
Тех. поражение
Динамо Мх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Динамо Мх
Желтая карточка
И. Молтенинов
86'
85'
Замена
Н. Мулахусейнович
️️️️
Р. Магомедов
85'
Замена
К. Ибрагимов
️️️️
З. Юсупов
Замена
Р. Минаев
️️️️
Д. Емельянов
76'
Замена
А. Евсеев
️️️️
И. Темников
76'
71'
Замена
Т. Сундуков
️️️️
С. Кагермазов
66'
Замена
️️️️
Э. Атабаев
Замена
И. Молтенинов
️️️️
Д. Ортис
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Андрей Никитин
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Хамхоев
6
Ушахин
3
Ботака-Иобома
29
Мухин
11
Темников
72
Сандрачук
99
Емельянов
7
Никитин
24
Погосов
17
Касинтура
70
Ортис
3-2-4-1
24
Терновский
5
Ковачевич
4
Шумахов
13
Кагермазов
99
Алибеков
3
Красильниченко
7
Абдурагимов
18
Атабаев
22
Юсупов
47
Глушков
9
Магомедов
11
Темников
94
Евсеев
94
Евсеев
11
Темников
99
Емельянов
77
Минаев
77
Минаев
99
Емельянов
70
Ортис
84
Молтенинов
84
Молтенинов
70
Ортис
22
Юсупов
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
22
Юсупов
13
Кагермазов
77
Сундуков
77
Сундуков
13
Кагермазов
9
Магомедов
99
Мулахусейнович
99
Мулахусейнович
9
Магомедов
Остались в запасе
Уфа
Динамо Мх
40
Алексей Чернов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
1
Давид Волк
ВР
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Уфа - Динамо Мх
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Евгений Синянский (Ярославль)
Резервный судья:
Александр Маюн (Челябинск)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Олег Соколов (Калининград)
Стадион:
Нефтяник
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