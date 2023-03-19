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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Краснодар-2
Динамо Мх - Краснодар-2: обзор матча 19 марта 2023
Динамо Мх
19.03.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар-2
57'
З. Юсупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Краснодар-2
90'
+3
Желтая карточка
Д. Полях
88'
Замена
Д. Гайворонский
️️️️
Н. Плотников
82'
Желтая карточка
Р. Халназаров
Замена
Н. Мулахусейнович
️️️️
К. Ибрагимов
68'
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
Р. Магомедов
67'
Замена
️️️️
Э. Атабаев
67'
59'
Желтая карточка
И. Дэвид Ндука
ГОЛ! 1:0!
З. Юсупов
57'
46'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
Д. Карпов
Замена
Т. Сундуков
️️️️
К. Боженов
46'
43'
Желтая карточка
Д. Карпов
42'
Желтая карточка
И. Губжоков
38'
Замена
Д. Полях
️️️️
В. Самко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Горан Алексич
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Давид Волк
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
99
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
10
Роман Защепкин
АП
99
Данил Полях
ПВ
9
Омар Попов
ЦФ
3-2-3-2
24
Терновский
5
Ковачевич
33
Халимбеков
4
Ибрагимов
4
Шумахов
87
Боженов
22
Юсупов
18
Атабаев
47
Глушков
9
Магомедов
70
Гаджиев
4-1-1-2-2
26
Гришин
44
Исаенко
13
Иванов
44
Сухорученко
28
Жилкин
19
Плотников
18
Ндука
70
Губжоков
70
Самко
11
Карпов
20
Окоронкво
87
Боженов
77
Сундуков
77
Сундуков
87
Боженов
9
Магомедов
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
9
Магомедов
4
Ибрагимов
99
Мулахусейнович
99
Мулахусейнович
4
Ибрагимов
19
Плотников
35
Гайворонский
35
Гайворонский
19
Плотников
11
Карпов
20
Халназаров
20
Халназаров
11
Карпов
70
Самко
99
Полях
99
Полях
70
Самко
Остались в запасе
Динамо Мх
Краснодар-2
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Давид Волк
ВР
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
Главный тренер
Горан Алексич
80
Никита Кокарев
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
10
Роман Защепкин
АП
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Давид Волк
ВР
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
10
Роман Защепкин
АП
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Динамо Мх - Краснодар-2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Помощники судьи:
Виктор Медведев (Москва)
Евгений Синянский (Ярославль)
Резервный судья:
Владислав Целовальников (Астрахань)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
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