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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Тб - Тирана
Динамо Тб - Тирана: обзор матча 19 августа 2020
Динамо Тб
19.08.2020, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 2
Завершен
Тирана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Динамо Тб - Тирана
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Гагра
- : -
24.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Динамо Тб
3 : 1
18.10.2026
Спаэри
Тирана
Лига конференций, 1 раунд
Тирана
0 : 1
18.07.2024
Торпедо
Лига конференций, 1 раунд
Торпедо
1 : 1
11.07.2024
Тирана
Лига конференций, 2 раунд
Тирана
0 : 2
03.08.2023
Бешикташ
Лига конференций, 2 раунд
Бешикташ
3 : 1
27.07.2023
Тирана
Лига конференций, 1 раунд
Динамо Бт
1 : 2
20.07.2023
Тирана
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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