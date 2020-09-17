Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Коннас Куэй - Динамо Тб
Коннас Куэй - Динамо Тб: обзор матча 17 сентября 2020
Коннас Куэй
17.09.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Динамо Тб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коннас Куэй - Динамо Тб
80'
Замена
T. Kapanadze
️️️️
Г. Зария
59'
Замена
Пернамбуко
️️️️
F. Oršula
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коннас Куэй
22
Дэнни Дэвис
ПЗ
17
Kris Owens
ЦФ
10
Jamie Insall
ЦФ
22
Declan Poole
ЦФ
20
Sameron Dool
ЦФ
16
James Owen
ЦФ
6
Aeron Edwards
ЦФ
3
Callum Roberts
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
2
John Disney
ЦФ
1
Lewis Brass
ЦФ
Динамо Тб
5
Гиорги Папава
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
80
Нодар Кавтарадзе
ЛВ
8
Бакар Кардава
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
9
Giorgi Gabedava
ЦФ
18
Filip Oršula
ЦФ
16
Giorgi Kimadze
ЦФ
1
Roin K'vaskhvadze
ЦФ
24
Nodar Iashvili
ЦФ
19
Simon Gbegnon
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Коннас Куэй
13
Oliver Byrne
ЦФ
Динамо Тб
98
Пернамбуко
ЛВ
27
Георгий Куция
ЦП
8
Гиорги Кухианидзе
АП
9
Tornike Kapanadze
ЦФ
13
Omar Migineishvili
ЦФ
1-5
22
Дэвис
3
1
2
6
6
2-1-2-5
5
Папава
5
Кобоури
8
Кардава
77
Зария
80
Кавтарадзе
18
19
24
1
16
77
Зария
9
9
77
Зария
18
98
Пернамбуко
98
Пернамбуко
18
Остались в запасе
Коннас Куэй
Динамо Тб
13
Oliver Byrne
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦП
8
Гиорги Кухианидзе
АП
13
Omar Migineishvili
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
13
Oliver Byrne
ЦФ
Остались в запасе
27
Георгий Куция
ЦП
8
Гиорги Кухианидзе
АП
13
Omar Migineishvili
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Коннас Куэй - Динамо Тб
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 2
18.07.2024
Браво
Лига конференций, 1 раунд
Браво
0 : 1
11.07.2024
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 2
20.07.2023
Акурейри
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Гагра
- : -
24.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Динамо Тб
3 : 1
18.10.2026
Спаэри
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
Новости команд
Все
Коннас Куэй
Динамо Тб
Клуб из Грузии сыграет в основной стадии еврокубков впервые за 22 года, из Андорры – впервые в истории
28 августа
«Жальгирис» – «Динамо Тбилиси»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
16-летний брат Кварацхелии может перейти в топ-клуб
6 мая
1
«Пари НН» избавился от форварда, пославшего заместителя директора
2025.02.15 23:51
3
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
2025.02.13 12:20
3
Клуб из Грузии сыграет в основной стадии еврокубков впервые за 22 года, из Андорры – впервые в истории
28 августа
«Жальгирис» – «Динамо Тбилиси»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
16-летний брат Кварацхелии может перейти в топ-клуб
6 мая
1
«Пари НН» избавился от форварда, пославшего заместителя директора
2025.02.15 23:51
3
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
2025.02.13 12:20
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+