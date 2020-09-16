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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Маккаби - Динамо-Брест
Маккаби - Динамо-Брест: обзор матча 16 сентября 2020
Маккаби
16.09.2020, среда, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Динамо-Брест
50'
Д. Битон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Динамо-Брест
Желтая карточка
А. Рикан
90'
+4
86'
Замена
А. Быков
️️️️
A. Milevsky
Замена
Й. Коэн
️️️️
Д. Битон
82'
70'
Замена
П. Савицкий
️️️️
М. Гордейчук
Замена
А. Рикан
️️️️
Э. Голаса
65'
61'
Замена
А. Павловец
️️️️
E. Khacheridi
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
И. Шехтер
57'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Битон
50'
Желтая карточка
М. Кандиль
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
19
Даниэл
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
34
Evgeniy Khacheridi
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
2
Давид Тве
ЦП
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
22
Ави Рикан
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
10
Йонатан Коэн
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
0
M. Vitus
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
7
Артем Быков
ЦП
9
Sergey Krivets
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦФ
3-1-5-1
19
Даниэл
18
Тиби
4
Саборит
13
Давидзаде
23
Кандиль
23
Голаса
21
Йейни
8
Перец
10
Битон
18
Глейзер
9
Шехтер
4-1-1-1-3
1
Игнатович
77
Юзепчук
34
15
Кики
2
Печенин
15
Кисляк
2
Тве
26
Седько
0
62
Гордейчук
91
Диалло
10
Битон
10
Коэн
10
Коэн
10
Битон
23
Голаса
22
Рикан
22
Рикан
23
Голаса
9
Шехтер
9
Блекмэн
9
Блекмэн
9
Шехтер
34
22
Павловец
22
Павловец
34
0
7
Быков
7
Быков
0
62
Гордейчук
88
Савицкий
88
Савицкий
62
Гордейчук
Остались в запасе
Маккаби
Динамо-Брест
29
Эйлон Альмог
ЦФ
1
Даниэль Перец
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
35
Глеб Третяк
ВР
0
M. Vitus
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
9
Sergey Krivets
ЦП
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
29
Эйлон Альмог
ЦФ
1
Даниэль Перец
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
26
Бен Биттон
ЦЗ
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
0
M. Vitus
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
9
Sergey Krivets
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Маккаби - Динамо-Брест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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