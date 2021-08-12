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Лига конференций 2026/2027
Сивасспор - Динамо Бт
Сивасспор - Динамо Бт: обзор матча 12 августа 2021
Сивасспор
12.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Динамо Бт
110'
Х. Феликс
78'
G. Pantsulaia
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сивасспор - Динамо Бт
118'
Желтая карточка
Г. Наваловский
113'
Замена
M. Gagoshidze
️️️️
Б. Тейди
113'
Замена
L. Grozurek
️️️️
С. Алтунашвили
Желтая карточка
Х. Феликс
111'
ГОЛ! 1:1!
Х. Феликс
110'
Замена
З. Эрдал
️️️️
Х. Арслан
103'
102'
Замена
L. Shindagoridze
️️️️
В. Мамучашвили
85'
Замена
Г. Никабадзе
️️️️
Ф. Жуниор
Замена
Х. Феликс
️️️️
Ф. Файр
81'
78'
ГОЛ! 0:1!
G. Pantsulaia
Пас отдал
Б. Тейди
73'
Замена
Г. Наваловский
️️️️
Д. Джигаури
Замена
И. Кофи
️️️️
А. Огуз
69'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Л. Джеймс
59'
Замена
М. Градель
️️️️
S. Yilmaz
59'
46'
Замена
G. Pantsulaia
️️️️
Г. Манджгаладзе
Желтая карточка
Ф. Файр
45'
Желтая карточка
А. Огуз
25'
2'
Желтая карточка
Г. Манджгаладзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Динамо Бт
15
Ираклий Азарови
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
35
Григол Чабрадзе
ПЗ
70
Джамбул Джигаури
ЦП
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
7
Владимер Мамучашвили
ЦФ
19
Сандро Алтунашвили
ЦФ
13
Гиули Манджгаладзе
ЦФ
6
Бенжамин Тейди
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Динамо Бт
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
23
Лука Харатишвили
ЦФ
33
Гаги Маргвелашвили
ЦФ
24
Malkhaz Gagoshidze
ЦФ
10
Valerian Tevdoradze
ЦФ
24
Lukas Grozurek
ЦФ
51
Гиорги Никабадзе
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
21
Lasha Shindagoridze
ЦФ
3-4-3
35
Вурал
2
Огуз
88
Османпаша
3
Чифтци
37
Арслан
76
Файр
17
14
Окечукву
80
Кайоде
90
Джеймс
4
Алтинай
4-1-5
35
Чабрадзе
15
Азарови
5
23
Кобахидзе
70
Джигаури
50
Жуниор
6
Тейди
13
Манджгаладзе
19
Алтунашвили
7
Мамучашвили
37
Арслан
58
Эрдал
58
Эрдал
37
Арслан
2
Огуз
5
Кофи
5
Кофи
2
Огуз
17
10
Градель
10
Градель
17
90
Джеймс
9
Ятабаре
9
Ятабаре
90
Джеймс
76
Файр
7
Феликс
7
Феликс
76
Файр
70
Джигаури
88
Наваловский
88
Наваловский
70
Джигаури
6
Тейди
24
24
6
Тейди
19
Алтунашвили
24
24
19
Алтунашвили
50
Жуниор
51
Никабадзе
51
Никабадзе
50
Жуниор
13
Манджгаладзе
14
14
13
Манджгаладзе
7
Мамучашвили
21
21
7
Мамучашвили
Остались в запасе
Сивасспор
Динамо Бт
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
23
Лука Харатишвили
ЦФ
33
Гаги Маргвелашвили
ЦФ
10
Valerian Tevdoradze
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Остались в запасе
23
Лука Харатишвили
ЦФ
33
Гаги Маргвелашвили
ЦФ
10
Valerian Tevdoradze
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Статистика матча Сивасспор - Динамо Бт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
- : -
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Бт
2 : 1
21.11.2026
Рустави
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Спаэри
3 : 2
07.11.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Бт
1 : 0
01.11.2026
Мешахте
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Динамо Бт
3 : 0
24.10.2026
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Гагра
1 : 3
17.10.2026
Динамо Бт
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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