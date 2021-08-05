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Динамо Бт - Сивасспор
Динамо Бт - Сивасспор: обзор матча 05 августа 2021
Динамо Бт
05.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Сивасспор
54'
В. Мамучашвили
75'
Л. Джеймс
90+5'
О. Кайоде
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Бт - Сивасспор
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
О. Кайоде
Замена
Г. Никабадзе
️️️️
С. Алтунашвили
90'
+2
Замена
Г. Наваловский
️️️️
Д. Джигаури
90'
+2
89'
Желтая карточка
Ф. Файр
Желтая карточка
T. Gaprindashvili
88'
Замена
L. Shindagoridze
️️️️
В. Мамучашвили
80'
Замена
T. Gaprindashvili
️️️️
Ф. Жуниор
79'
76'
Замена
З. Эрдал
️️️️
К. Алтинай
76'
Замена
Х. Феликс
️️️️
S. Yilmaz
75'
ГОЛ! 1:1!
Л. Джеймс
Пас отдал
Ф. Файр
69'
Желтая карточка
А. Сасал Вурал
69'
Желтая карточка
Х. Арслан
58'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
М. Ятабаре
ГОЛ! 1:0!
В. Мамучашвили
54'
52'
Желтая карточка
К. Алтинай
Замена
G. Pantsulaia
️️️️
Г. Манджгаладзе
46'
17'
Желтая карточка
А. Окечукву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бт
13
Лазари Купатадзе
ВР
15
Ираклий Азарови
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
35
Григол Чабрадзе
ПЗ
70
Джамбул Джигаури
ЦП
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
13
Гиули Манджгаладзе
ЦФ
7
Владимер Мамучашвили
ЦФ
19
Сандро Алтунашвили
ЦФ
6
Бенжамин Тейди
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Динамо Бт
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
21
Lasha Shindagoridze
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
51
Гиорги Никабадзе
ЦФ
10
Valerian Tevdoradze
ЦФ
9
T. Gaprindashvili
ЦФ
24
Malkhaz Gagoshidze
ЦФ
33
Гаги Маргвелашвили
ЦФ
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
99
Эрен Шахин
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
4-1-5
13
Купатадзе
23
Кобахидзе
15
Азарови
5
35
Чабрадзе
70
Джигаури
13
Манджгаладзе
6
Тейди
19
Алтунашвили
7
Мамучашвили
50
Жуниор
3-4-3
35
Вурал
88
Османпаша
6
Гутас
3
Чифтци
76
Файр
17
14
Окечукву
37
Арслан
9
Ятабаре
80
Кайоде
4
Алтинай
70
Джигаури
88
Наваловский
88
Наваловский
70
Джигаури
7
Мамучашвили
21
21
7
Мамучашвили
13
Манджгаладзе
14
14
13
Манджгаладзе
19
Алтунашвили
51
Никабадзе
51
Никабадзе
19
Алтунашвили
50
Жуниор
9
9
50
Жуниор
4
Алтинай
58
Эрдал
58
Эрдал
4
Алтинай
17
7
Феликс
7
Феликс
17
9
Ятабаре
90
Джеймс
90
Джеймс
9
Ятабаре
Остались в запасе
Динамо Бт
Сивасспор
10
Valerian Tevdoradze
ЦФ
24
Malkhaz Gagoshidze
ЦФ
33
Гаги Маргвелашвили
ЦФ
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
10
Valerian Tevdoradze
ЦФ
24
Malkhaz Gagoshidze
ЦФ
33
Гаги Маргвелашвили
ЦФ
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Динамо Бт - Сивасспор
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
- : -
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Бт
2 : 1
21.11.2026
Рустави
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Спаэри
3 : 2
07.11.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Бт
1 : 0
01.11.2026
Мешахте
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Динамо Бт
3 : 0
24.10.2026
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Гагра
1 : 3
17.10.2026
Динамо Бт
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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