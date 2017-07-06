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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дифферданж - Зиря
Дифферданж - Зиря: обзор матча 06 июля 2017
Дифферданж
06.07.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Зиря
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дифферданж - Зиря
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Ильвес
3 : 1
16.07.2026
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Дифферданж
0 : 0
08.07.2026
Ильвес
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Атерт Биссен
1 : 0
23.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дифферданж
2 : 0
17.05.2026
Кэрьенг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
Дифферданж
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Имишли
- : -
20.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Араз-Нахичевань
2 : 2
31.10.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Зиря
3 : 2
23.10.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Кяпаз
1 : 1
18.10.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Зиря
1 : 1
10.10.2026
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