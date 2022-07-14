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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дифферданж - Олимпия
Дифферданж - Олимпия: обзор матча 14 июля 2022
Дифферданж
14.07.2022, четверг, 20:30
Лига конференций, 1 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Олимпия
80'
А. Доффо
112'
Г. Милович
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Дифферданж - Олимпия
120'
+2
Желтая карточка
T. Lamine Junior
Замена
L. Pomponi
️️️️
К. Д'Анцико
114'
112'
ГОЛ! 0:2!
Г. Милович
Пас отдал
А. Крефл
Желтая карточка
B. Cabral Barbosa
100'
100'
Желтая карточка
Д. Црномаркович
100'
Желтая карточка
С. Сеслар
Желтая карточка
D. Lempereur
94'
Красная карточка
М. Маазу
84'
Замена
М. Маазу
️️️️
U.
81'
80'
ГОЛ! 0:1!
А. Доффо
Пас отдал
М. Квесич
68'
Замена
Д. Пинтоль
️️️️
И. Пртаджин
68'
Замена
A. Balde
️️️️
А. Жиликич
59'
Замена
С. Сеслар
️️️️
M. Pilj
59'
Замена
А. Крефл
️️️️
Ю. Ласицкас
24'
Желтая карточка
М. Ратник
19'
Желтая карточка
М. Квесич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дифферданж
29
Guillaume Cappa
ВР
4
Кевин Д'Анцико
ЦЗ
20
Théo Brusco
ЦЗ
14
Хуан Бедурет
ЦЗ
8
Guillaume Trani
ЦП
2
Gianni Medina
ЦП
6
Manuel Pami
ЦП
88
Ulisses
ЦП
32
D. Lempereur
ЦФ
13
Bertino Cabral Barbosa
ЦФ
25
Geoffrey Franzoni
ЦФ
Главный тренер
Педру Резенде
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
35
Горан Милович
ЦЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
8
Марио Квесич
ЦП
34
Агустин Доффо
ЦП
9
Мустафа Нукич
ЦФ
10
Алмедин Жиликич
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
30
Marin Pilj
ЦФ
Главный тренер
Феде Бессоне
Дифферданж
77
Gianluca Bei
ЦЗ
15
Marcelino
ЦП
19
Asim Huskic
ЦП
20
Andre Manuel Silva Moreira
ЦП
22
Мусса Маазу
ЦП
23
Kilian Gulluni
ЦП
24
Laurent Pomponi
ЦФ
45
Alessandro Scanzano
ЦФ
22
Кристофер Мафумби
ЦФ
10
Goncalo Almeida
ЦФ
Олимпия
22
Денис Пинтоль
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
43
Альяж Крефл
ЦЗ
21
Тими Элшник
ЦФ
10
Свит Сеслар
ЦФ
95
Tall Lamine Junior
ЦФ
17
Aldair Balde
ЦФ
3-4-3
29
4
Д'Анцико
20
14
Бедурет
8
6
88
2
25
13
32
3-2-4
69
Видовшек
23
Ласицкас
35
Милович
14
Ратник
8
Квесич
34
Доффо
30
9
Пртаджин
10
Жиликич
9
Нукич
88
22
Маазу
22
Маазу
88
4
Д'Анцико
24
24
4
Д'Анцико
9
Пртаджин
22
Пинтоль
22
Пинтоль
9
Пртаджин
23
Ласицкас
43
Крефл
43
Крефл
23
Ласицкас
30
10
Сеслар
10
Сеслар
30
10
Жиликич
17
17
10
Жиликич
Остались в запасе
Дифферданж
Олимпия
77
Gianluca Bei
ЦЗ
15
Marcelino
ЦП
19
Asim Huskic
ЦП
20
Andre Manuel Silva Moreira
ЦП
23
Kilian Gulluni
ЦП
45
Alessandro Scanzano
ЦФ
22
Кристофер Мафумби
ЦФ
10
Goncalo Almeida
ЦФ
Главный тренер
Педру Резенде
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
21
Тими Элшник
ЦФ
95
Tall Lamine Junior
ЦФ
Главный тренер
Феде Бессоне
Остались в запасе
77
Gianluca Bei
ЦЗ
15
Marcelino
ЦП
19
Asim Huskic
ЦП
20
Andre Manuel Silva Moreira
ЦП
23
Kilian Gulluni
ЦП
45
Alessandro Scanzano
ЦФ
22
Кристофер Мафумби
ЦФ
10
Goncalo Almeida
ЦФ
Остались в запасе
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
21
Тими Элшник
ЦФ
95
Tall Lamine Junior
ЦФ
Главный тренер
Педру Резенде
Главный тренер
Феде Бессоне
Статистика матча Дифферданж - Олимпия
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Ильвес
3 : 1
16.07.2026
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Дифферданж
0 : 0
08.07.2026
Ильвес
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Атерт Биссен
1 : 0
23.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дифферданж
2 : 0
17.05.2026
Кэрьенг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
Дифферданж
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
- : -
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
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