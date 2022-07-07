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Олимпия - Дифферданж
Олимпия - Дифферданж: обзор матча 07 июля 2022
Олимпия
07.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Дифферданж
62'
Г. Милович
10'
А. Крефл (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Олимпия - Дифферданж
Желтая карточка
А. Крефл
90'
+4
Замена
A. Balde
️️️️
D. Špehar
80'
Желтая карточка
М. Нукич
76'
Замена
D. Špehar
️️️️
И. Пртаджин
72'
ГОЛ! 1:1!
Г. Милович
Пас отдал
М. Квесич
62'
Замена
А. Жиликич
️️️️
M. Pilj
59'
Желтая карточка
Ю. Ласицкас
37'
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Крефл
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Олимпия - Дифферданж
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
- : -
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Ильвес
3 : 1
16.07.2026
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Дифферданж
0 : 0
08.07.2026
Ильвес
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Атерт Биссен
1 : 0
23.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дифферданж
2 : 0
17.05.2026
Кэрьенг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
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