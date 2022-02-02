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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Дерби Каунти
Хаддерсфилд Таун - Дерби Каунти: обзор матча 02 февраля 2022
Хаддерсфилд Таун
02.02.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 0
Завершен
Дерби Каунти
76'
Д. Холмс
79'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Дерби Каунти
80'
Замена
J. Stretton
️️️️
Л. Томпсон
ГОЛ! 2:0!
Д. Роудс
79'
ГОЛ! 1:0!
Д. Холмс
Пас отдал
К. Эйтинг
76'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Хогг
73'
72'
Желтая карточка
К. Дэйвис
Замена
Пипа
️️️️
О. Тертон
56'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
М. Пирсон
46'
46'
Замена
К. Белик
️️️️
Л. Планж
3'
Красная карточка
Р. Стирмен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
20
Олли Тертон
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
21
Ли Николлс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Дерби Каунти
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
16
Лайам Томпсон
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
2
Фести Эбоселе
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Хаддерсфилд Таун
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
37
Джош Корома
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
44
Эйран Кашин
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
3-4-1-3
15
Тоффоло
5
Пирсон
12
Лис
14
Холмс
27
О'Брайен
6
Хогг
10
Синани
7
Томас
21
Николлс
25
Уорд
20
Тертон
3-2-2-4
14
Бирн
19
Стирмен
33
Дэйвис
16
Томпсон
12
Найт
32
Сибли
10
Лоуренс
7
Планж
21
Оллсоп
3
Бьюкэнан
2
Эбоселе
5
Пирсон
6
Эйтинг
6
Эйтинг
5
Пирсон
20
Тертон
2
Пипа
2
Пипа
20
Тертон
6
Хогг
29
Роудс
29
Роудс
6
Хогг
7
Планж
5
Белик
5
Белик
7
Планж
16
Томпсон
14
14
16
Томпсон
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Дерби Каунти
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
37
Джош Корома
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
37
Джош Корома
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Дерби Каунти
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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